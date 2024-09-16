RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Статті на Finance.ua
/
Finance.ua: Крипта в Україні:
від заощаджень до...

Finance.ua: Крипта в Україні: від заощаджень до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 23:34

Finance.ua: Крипта в Україні: від заощаджень до...

Пропонуємо до обговорення:
Яка крипта популярна серед українців і де її зберігають
Ще десять років тому більшість українців не знали, що таке криптовалюта. Сьогодні цифрові активи є звичним явищем. Їх використовують для різних цілей — від міжнародних переказів та інвестицій до донатів на військо. Розповідаємо, які цифрові валюти найпопулярніші серед українців і як їх використовують.

Дивися повний текст Крипта в Україні: від заощаджень до міжнародних переказів
D2
 
Повідомлень: 429
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 23:34

> оплата товарів і послуг ― заплатити можна в українських і закордонних онлайн- та офлайн-магазинах з терміналами платіжних мереж;

Тут стоит уточнить, что заплатить-то, конечно, можно, но в украинских магазинах законно это не будет. Поэтому такую продажу магазин в принципе не может показать в отчётности и за такой платёж могут сесть обе стороны. А так-то да, практикуется. Некоторые магазины даже открыто у себя на сайте пишут, что можно.

> Криптовалютою можна розплатитися двома способами: прямий платіж чи конвертація в фіатні гроші. Другий варіант більш надійний, бо досі багато бізнесів не приймають оплату цифровими активами.

Может второй вариант и более надёжный, но только первый законный (и то не в Украине). За конвертацию из крипты в фиат любой украинский финмон съест с потрохами, если заметит. Хотя тоже надёжность в определённом смысле :D

Короче, верно, что "В Україні цифрові активи не заборонені". Запрещено всего лишь ими пользоваться вне чисто криптовалютного мира (т.е. неофициальных обменов одних фантиков на другие). А владеть можно, да. Как и любыми другими фантиками. Было бы странно, если бы было запрещено владеть. Не наркотики или оружие, чай.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6039
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
 
3
7
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Коли війна закінчиться: сценарії розвитку...
D2 » Вів 16 вер, 2025 12:09
3 2047
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 жов, 2025 23:54
moveton
Finance.ua: Як купити акції іноземних компаній в Україні...
D2 » Пон 16 вер, 2024 14:49
3 10203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 жов, 2025 15:00
finuser480
Finance.ua: Криптобіржі для обміну валютних пар: огляд...
D2 » П'ят 26 вер, 2025 10:38
1 2207
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 вер, 2025 10:38
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15115)
16.10.2025 00:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.