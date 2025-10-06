RSS
Які професії стали неочікувано
популярними у 2025 році

Які професії стали неочікувано популярними у 2025 році
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 07:02

Які професії стали неочікувано популярними у 2025 році

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше зростання кількості відгуків, якщо порівнювати вересень 2025 року з вереснем 2024-го, показала вакансія няні у категорії «Робота за кордоном». За рік кількість відгуків на цю позицію збільшилась на 346%.

Дивися повний текст
Які професії стали неочікувано популярними у 2025 році
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 07:02

Оператори пк, лол
