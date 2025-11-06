|
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:21
Історична дата: в якому році засновано місто львів
Який століття та в якому році засновано місто Львів, і як ця подія пов'язана з іншими ключовими подіями в історії Галицько-Волинського князівства?
Додано: Чет 06 лис, 2025 11:35
Офіційною датою заснування Львова прийнято вважати 1256 рік. Засновником міста вважається князь Данило Галицький, який назвав його на честь свого сина Лева.
