RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Безкоштовні поїздки до 3000
км: як працюватиме нова...

Безкоштовні поїздки до 3000 км: як працюватиме нова...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 12:02

Безкоштовні поїздки до 3000 км: як працюватиме нова...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексну програму зимової підтримки громадян, яка має запрацювати вже у грудні. Одним із її напрямів стане проєкт транспортної допомоги «УЗ-3000», що дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни.

Дивися повний текст
Безкоштовні поїздки до 3000 км: як працюватиме нова програма «Укрзалізниці»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100620
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 12:02

А як буде працювати програма рятування Покровська і Куп'янська і наших солдат? Чи зеленському на це пофіг? В нього третя зустріч з королем Великобританії.
salvydas
 
Повідомлень: 188
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У України з’явилася нова стратегія для захисту...
R2 » Вів 14 жов, 2025 16:22
1 985
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 жов, 2025 16:22
machineryinua
Найкращі місяці для поїздки в Італію
R2 » Вів 30 вер, 2025 08:55
1 398
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 вер, 2025 08:55
hlebomoli_online
«Нова пошта» має намір відкрити банк з обмеженою...
R2 » Вів 16 вер, 2025 22:47
1 375
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 вер, 2025 22:47
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2713)
04.11.2025 11:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.