Безкоштовні поїздки до 3000 км: як працюватиме нова...
Додано: Вів 04 лис, 2025 12:02
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексну програму зимової підтримки громадян, яка має запрацювати вже у грудні. Одним із її напрямів стане проєкт транспортної допомоги «УЗ-3000», що дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни.
Дивися повний текст Безкоштовні поїздки до 3000 км: як працюватиме нова програма «Укрзалізниці»
Додано: Вів 04 лис, 2025 12:02
А як буде працювати програма рятування Покровська і Куп'янська і наших солдат? Чи зеленському на це пофіг? В нього третя зустріч з королем Великобританії.
