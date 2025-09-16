|
|
Ветерани і ветеранки можуть отримати компенсацію...
|
Додано: Пон 10 лис, 2025 13:07
Пропонуємо до обговорення:
Ветерани та ветеранки війни, які мають власне авто, можуть повернути кошти, витрачені на оформлення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ).
Дивися повний текст Ветерани і ветеранки можуть отримати компенсацію за «автоцивілку»: як це зробити
Додано: Пон 10 лис, 2025 13:07
Ню ню. Сурьйозно все працює? Ви взагалі інфо перевіряєте чи так від фонаря передруковуєте.
Додано: Пон 10 лис, 2025 13:07
Чи перевіряли ви наявність подачі заявки на компенсацію і цьому розділі?
