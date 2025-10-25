RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
Обговорення
публікацій Finance.ua
Хто може не платити
за доставку газу

Хто може не платити за доставку газу
Вів 11 лис, 2025 12:42

Хто може не платити за доставку газу

Пропонуємо до обговорення:
На тлі зростання цін багато українців зосереджені на тому, як і на чому можна заощадити. Наприклад, дехто задається питанням, чи потрібно платити за доставку газу Нафтогаз, якщо не користуєшся блакитним паливом.

Як виявилося, оплачувати цю другу платіжку повинні всі, хто має підключення до мережі. При цьому не важливо, користуєтеся ви газом чи ні. Про це повідомила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Оплата цієї послуги є додатковим фінансовим навантаженням для багатьох людей, особливо малозабезпечених сімей та пенсіонерів. Хоча в Україні багато різних пільг і знижок для вразливих категорій громадян, для оплати доставки вони не передбачаються.

Згідно з чинними нормами, плату за транспортування нараховують автоматично, якщо є підключення до газової мережі. Тому платіжка продовжить приходити, незалежно від фактичного споживання.

Чи можна не платити за газ
Наразі єдиним законним способом уникнути оплати за доставку є офіційне відключення від газорозподільної мережі. Іншими словами, друга платіжка буде обов’язковою, поки зберігається технічне підключення.

При цьому жодного особливого способу, як пенсіонерам не платити за доставку газу в Україні немає.

Дивися повний текст
Хто може не платити за доставку газу
