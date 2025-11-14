RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Срібна економіка стартувала
в Україні: як буде діяти

Срібна економіка стартувала в Україні: як буде діяти
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:03

Срібна економіка стартувала в Україні: як буде діяти

Пропонуємо до обговорення:
Публічна ініціатива «Срібна економіка України: потенціал покоління 55+» розпочала роботу.

Дивися повний текст
Срібна економіка стартувала в Україні: як буде діяти
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:03

"проведення дослідження", "створення платформи", "методичні рекомендації". Верю, что это всё будет. Как и в то, что этим и ограничится. Больше любопытно какой бюджет на этом будет освоен и за чей счёт.
moveton
Аватар користувача
 
Профіль
 
Форум:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

