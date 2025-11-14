Срібна економіка стартувала в Україні: як буде діяти

Публічна ініціатива «Срібна економіка України: потенціал покоління 55+» розпочала роботу.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:03
Пропонуємо до обговорення:
"проведення дослідження", "створення платформи", "методичні рекомендації". Верю, что это всё будет. Как и в то, что этим и ограничится. Больше любопытно какой бюджет на этом будет освоен и за чей счёт.
