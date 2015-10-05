Hotab написав: alibob написав: Faceless написав:
Криза середнього віку ніби пізніше проявляється, десь за 45.
Криза середнього віку проявляється коли ніби ще можеш зробити/робити все те, що і молодий, але обираєш не робити.
Та наче не тільки «обираєш не» , а часто і не можеш.
Не можеш не спати до 3 ранку щоб тусити (хоч в сауні з … , хоч сімʼєю з сімейними друзями в новорічну ніч)
Не можеш бути цікавим для молоді, бо застряг . Всі шутєйки дідівські, ваганич підмигує і одобрітєльно плескає по плечу. Постійні «бояни», нерідко з повтором через 2-3 дні, бо забув, що мочив цю дічь позавчора.
Але найстрашніше приходить пізніше. Форум памʼятає ще адекватного sens-а , років 5+ тому, а зараз (поки не зник з форуму) постійні не попадання в цитати, відповіді на голоси в своїй голові. Зараз на цю доріжку міцно встав Вадім. Там схоже зелений змій переміг.
Відкриттям 2025 року (камінг-аутом) став ІнвесторК. Поки мовчав, ніхто не помічав нічого. Став писати - відкрилась повна деградація. В авторській темі звертається до якихось «друзів», сам з собою там спілкується, сперечається. Ставить питання (йому здається що дуже важливі) , пізніше сам же на них відповідає. Намагання юморити виглядають жалюгідно.
Які рецепти не падати так? Знає мабуть ЛАД. Не дивлячись на окремі думки по деяким питанням, по яким я з ним не згодний, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті!
Гнаться за тем, чтобы быть интересным молодежи - не думаю, что посильная задача. Это практически невозможно.
Если это осилить, то ценой разрушения собственной личностности.
Чтобы не впадать в анабиоз раньше времени, "рецепты" известны.
Новые впечатления, новые умственные задачи, физическая активность.
Среди рекомендуемых - общение с, опять таки, молодежью/детьми, изучение иностранных языков, путешествия, новый жизненный опыт.
Банально - новые блюда, поиск новых маршрутов между двумя постоянными точками (условно, дом-работа-дом).
Юмор, самоирония.
Новые фильмы...сам очень тяготею к многократному пересмотру любимых фильмов.
Физическая активность.
Довольно большой процент случаев деменции у мужчин приходится как ни странно, на людей умственного труда. Среди "синих воротничков" он намного меньше.
Поэтому физкультура и спорт в любом состоянии и возрасте.
Стараться менять профессии.
При этом, полноценно отдыхать.
Я себя уже так загнал, что практически забил на Инглиш.
Новые слова не лезут в голову. Фильмы порой смотрю как немое кино - догадыываюсь по тому что вижу. Когда отдохнувший - восприятие лучше.
Кстати, спасибо за напутствие "вылезти из теплой ванны".
Не скажу, что радикально что-то изменилось, но после того, как увеличил количество отжиманий за один подход (раньше просто делал чтобы сжечь каллории 20 раз, ноги на кровати, то теперь 40-45 раз, практически до "отказа". Чувствую, что еще немного могу, но начинается почему-то головная боль), удалось сбросить паундов 6.