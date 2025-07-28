|
|
|
Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:25
Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз розглядає можливість змінити своє ключове кліматичне рішення — повну заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року. На тлі економічного спаду, занепокоєнь автовиробників та тиску окремих урядів ЄС дедалі серйозніше обговорює відтермінування переходу на безвуглецевий транспорт.
Дивися повний текст Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону бензинових авт
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100656
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:25
Прям такой "Кінець епохи електрокарів", что "дадуть перевагу китайським конкурентам, які вже масово виробляють дешевші електромобілі". Я так понимаю, что статью не читал даже автор.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6201
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Пон 24 лис, 2025 09:10
Так, назва не відповідає змісту.
ІМХО електрокари таки захоплять ринок майже весь. Легкових - весь.
Як тільки в нинішню одиницю обʼєму і ваги впихнуть вдвічі більше енергії, і хоча б при нинішній ціні кіловат-години батареї , все, це повний перелом. Але досягати це будуть ще років 15.. Тому поступово, рік за роком ринок буде рости.
По швидкості розвитку цих технологій мені нагадує ситуацію з обʼємами дисків для збереження інформації. Перші жорсткі диски малого обʼєму коштували тисячі доларів. Тих самих, повновісних доларів. Зараз обʼєми в тисячі разів більші коштують в десятки разів менше.
По фінансовому аспекту: перші компʼютери були доступні дійсно багатим людям, які на них заробляли гроші. Зараз це доступні іграшки навіть для студентів.,
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17223
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Пон 24 лис, 2025 09:54
Hotab написав:
ІМХО електрокари таки захоплять ринок майже весь. Легкових - весь.
Як тільки в нинішню одиницю обʼєму і ваги впихнуть вдвічі більше енергії, і хоча б при нинішній ціні кіловат-години батареї , все, це повний перелом. Але досягати це будуть ще років 15.. Тому поступово, рік за роком ринок буде рости.
1 Проблемне місце - час зарядки..
Тому
Яким би зручним електрокар не був , але якщо його треба заряджати десь..(чекаючи мінімум пів-години) - то толку від нього мало
Висновок
Чудова річ , якщо приїхав додому і віткнув в розетку
2 Суттєва різниця в ціні пересування- виключно тому що в бензині є акцизу на 2 грн/км...
Так вставити акциз в електрику-навряд чи вийде, а от ввести електронні вінєтки по типу ДЖПС коли за кожен проїханий кілометр прийдеться доплачувати... - це не -за горами
3 Вартість пробігу між містами з зарядкою на швидких - аналогічна дизелю (або газу)
19 грн/квт* 20-25квт/100км=4+грн/км
Здешевити також навряд чи можна
Зарядне від 1 млн грн... щоб тільки повернути його вартість треба зарядити 100 Мвт*год
4 Батареї вже не обмежувальний фактор.
50-60квт*год=350кг батарея - прослужить довше ніж автомобіль
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27361
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 10:01
budivelnik
1 Проблемне місце - час зарядки..
Сучасні батареї вже вийшли на цифру 30 хвилин для заряджання від 10% до 80%(для батарей на 80-100 кВтгод). Не знаю, чи є там ще куди пришвидшувати, чи це вже можливий максимум, але це цілком пристойна цифра . Якщо б загальний запас батареї ВЖЕ був чесних 1000 км, то це означає що можна залити за півгодини на 500+ км.
Вважаю достатнім. Більше 4 годин на швидкості 120 км/год навіть по автобану дуже виснажує, щоб їхати стільки зовсім без зупинок. А якщо в салоні ще є дружина/діти, то ніхто не дозволить такого водію, всім треба зміна картинки і діяльності)
Щодо ціни заправки.. так, перші хто їх встановлять/встановили будуть відбивати гроші і продавати на дорозі е/е дорого . Але і конкуренція, і загальне здешевлення технологій тут також зроблять свою справу.
Для офісного планктону то і взагалі заряджання від домашньої розетки забезпечує 80% загальних потреб в паливі для авто. Щодня по місту соватись, та на вихідні до тестя на рюмку самогону в тернопільську область. Їм не треба комерційна зарядка.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17223
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Пон 24 лис, 2025 10:11
Hotab написав:
Сучасні батареї вже вийшли на цифру 30 хвилин для заряджання від 10% до 80%(для батарей на 80-100 кВтгод).
1 В теорії - вийшли на 160-320 Квт..
На практиці.
Підїхав, танці з бубном вставив зарядне, танці з бубном дозволило почати зарядку (море операторів, різні алгоритми), пару хвилин колонка знайомиться з машиною , потім пару хвилин починає нарощувати потужність... потім наприклад в мого 116квт*год Фіскера-виходить на 100квт... потім танці з бубном зупинити ( чекаєш коли через інтернет пройде підтвердження)
Коротше
За 30 хвилин - можна зарядити 30квт*год реально /сьогодні=120 км пробігу
Мою батарею зарядити від 10% до 80% -треба 60 хвилин=реальних 350 км пробігу
2 Ще раз
Швидка зарядка по ціні кілометра пробігу дорівнює дизелю/газу
3 Ще раз
Якщо є можливість зарядки на місці праці або проживання-це плюс
4 Ви берете СЬОГОДНІШНІ ємності батареї і екстраполюєте на те що буде..
Якщо батарея збільшить ємність в 2 рази... то й час зарядки збільшиться в два рази...
Тому
їхати 4 год*120км=120квт*год .. яких Ви точно не зарядите за пів години
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27361
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 10:16
Hotab написав:budivelnik
1 Проблемне місце - час зарядки..
Сучасні батареї вже вийшли на цифру 30 хвилин для заряджання від 10% до 80%(для батарей на 80-100 кВтгод). Не знаю, чи є там ще куди пришвидшувати, чи це вже можливий максимум, але це цілком пристойна цифра . Якщо б загальний запас батареї ВЖЕ був чесних 1000 км, то це означає що можна залити за півгодини на 500+ км.
Вважаю достатнім. Більше 4 годин на швидкості 120 км/год навіть по автобану дуже виснажує, щоб їхати стільки зовсім без зупинок. А якщо в салоні ще є дружина/діти, то ніхто не дозволить такого водію, всім треба зміна картинки і діяльності)
Щодо ціни заправки.. так, перші хто їх встановлять/встановили будуть відбивати гроші і продавати на дорозі е/е дорого . Але і конкуренція, і загальне здешевлення технологій тут також зроблять свою справу.
Ви оперуєте можливостями батареї, а гляньте на вимоги до зарядок з вашими запитами. Якщо ємність батареї подвоять нехай до 200 кВт*год, щоб вона всосала 70% ємності за півгодини, треба видать 280 кВт потужності. І це на одне авто.
Один літр бензину еквівалентний 10.5 кВт*год. За хвилину на заправці заливають умовно з десяток літрів, це як еквівалент зарядки 105*60 = 6300 кВт
Зарядкам електроавто до цього рівня дуже далеко
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37014
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8273 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 24 лис, 2025 10:23
Faceless написав:
Один літр бензину еквівалентний 10.5 кВт*год. За хвилину на заправці заливають умовно з десяток літрів, це як еквівалент зарядки 10,5*60 = 630 кВт
Зарядкам електроавто до цього рівня дуже далеко
Так не можна прямо порівнювати..
ККД ДВС- максимум 45%.. реально 10-15%..., ККД електродвигуна-95+%
Тому можна порівнювати трошки по іншому
20квт*год/100км=10літрів/100км
Таким чином зарядка потужністю в 100+квт приблизно в 10 разів відстає від заливання бензином
А з урахуванням того що є додаткові операції(які однакові що для бензину що для електрика(оплата, підготовка і так далі) то станом на сьогодні бензином заправляють разів в 5 швидше...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27361
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 11:23
budivelnik написав: Faceless написав:
Один літр бензину еквівалентний 10.5 кВт*год. За хвилину на заправці заливають умовно з десяток літрів, це як еквівалент зарядки 10,5*60 = 630 кВт
Зарядкам електроавто до цього рівня дуже далеко
Так не можна прямо порівнювати..
ККД ДВС- максимум 45%.. реально 10-15%..., ККД електродвигуна-95+%
Тому можна порівнювати трошки по іншому
20квт*год/100км=10літрів/100км
Таким чином зарядка потужністю в 100+квт приблизно в 10 разів відстає від заливання бензином
А з урахуванням того що є додаткові операції(які однакові що для бензину що для електрика(оплата, підготовка і так далі) то станом на сьогодні бензином заправляють разів в 5 швидше...
А сюди ще додати, що бенз в каністру залить і возити з собою, чи сходити в разі чого з каністрою до найближчої заправки можна. А електрики в відро не наллєш
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37014
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8273 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 24 лис, 2025 11:57
Hotab написав:
Так, назва не відповідає змісту.
ІМХО електрокари таки захоплять ринок майже весь. Легкових - весь.
Як тільки в нинішню одиницю обʼєму і ваги впихнуть вдвічі більше енергії, і хоча б при нинішній ціні кіловат-години батареї , все, це повний перелом. Але досягати це будуть ще років 15.. Тому поступово, рік за роком ринок буде рости.
По швидкості розвитку цих технологій мені нагадує ситуацію з обʼємами дисків для збереження інформації. Перші жорсткі диски малого обʼєму коштували тисячі доларів. Тих самих, повновісних доларів. Зараз обʼєми в тисячі разів більші коштують в десятки разів менше.
По фінансовому аспекту: перші компʼютери були доступні дійсно багатим людям, які на них заробляли гроші. Зараз це доступні іграшки навіть для студентів.,
в отличие от дисков, у аккумов есть фундаментальное ограничение на плотность энергии.
а именно, она запасается в электронах, которые при зарядке принудительно переходят от одного электрода и вещества к другому. соотв. количество энергии — пропорционально количеству электронов х ЭДС, количество электронов пропорционально количеству атомов вещества и их условно говоря, валентности.
у лития на единицу массы выходит больше всего штук атомов, и кроме того, самая большая энергия из расчета на один электрон. потому его и используют. ну и он одновалентный, так что сильно не приходится усложнять химические процессы и аккум стабильно работает.
короче говоря, мы практически достигли уже предела. дальше можно разве что упрощать корпус и прочее, чтобы уменьшить массу.
или в теории использовать кислород воздуха как анод, и не возить с собой. по этому принципу работают топливные элементы в водородных автомобилях, которые по сути являются той же батарейкой, только там водород вместо лития. и кислород воздуха в качестве анода.
но все это весьма сложно. так что прорыва я бы не ждал.
я удивляюсь почему еще крышу из солнечной батареи не делают. форму давно можно любую придать, пару сотен ватт просто нахаляву не помешали бы. тачка под солнцем, получите немного энергии, пару процентов можно сэкономить на зарядках. а у автобусов так и вообще
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 713
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|