Такі країни є навіть в межах ЄС, наприклад, Угорщина. Скажу більше, там навіть практикується розрахунок за нал із записом вдвічі меншої суми в договорі для відповідного зменшення податків. Нотаріус в курсі.
Додано: Чет 20 лис, 2025 00:59
Додано: П'ят 21 лис, 2025 08:37
News from France
(Або «Великий брат слідкує за тобою»)
Несподівано на електронну пошту прийшов лист від компанії, яка постачає електричну енергію в мою оселю/інвестицію у Франції:
Bonjour Madame (імʼя моєї жінки),
Pour le mois dernier, voici l'évolution de la consommation d'électricité de votre logement situé dans la commune : (…..)
176 kWh en octobre
Votre consommation -84 kWh par rapport à septembre 2025.
Suivez très régulièrement votre consommation dans l'appli EDF & Moi, changez vos habitudes et réalisez jusqu'à 10% d'économies sur votre consommation d'électricité (1) !
Je veux suivre ma conso
C'est parti ! À très bientôt, Votre conseiller EDF.
Я не електрик і не занурювався в електричні подробиці, але вони точно знають, яку кількість електрики я витрачаю ЩОДЕННО! І навіть на що саме: освітлення, обігрів чи на роботу побутової техніки. Щоденно! Про це є щоденна інформація в мобільному додатку.
Саме такий лист прийшов вперше: вони зафіксували, що в жовтні я витратив на 76 кВтгод енергії менше, з чим мене і поздоровляють.
Крім того дають просту пораду: ночі довгі, і навіть якщо просто протерти від пилу лампочки освітлення території та будинка, то можна зекономити ще 10%.
Економія в мене з простої причини: я виїхав з місця проживання ще 21 жовтня.
Всі «пакетники» відключені, крім тих, що дозволяють працювати одному з холодильників (повний заморожених фруктів) та системі, яка відчиняє браму вʼїзду на територію.
З 01 листопада зміни:
- примусовий «двозоннний режим» з 23:58 до 06:58 ранку та вдень з 11:00 до 13:00 з мінімальною ціною (раніше було з 23:58 до 07:58).
- в листопаді обіцяли надіслати всім споживачам лист - повідомлення про дотацію від держави саме на електрику в сумі від 50 до 250 €. Не знаю, чи попадають в категорію отримувачів іноземці.
Ціну на електрику точно не скажу: здається від 0,19 до 0,22€ за 1 кВтгод.
Договірна потужність 15 кВт.
Цікаво, що гроші списують автоматично з рахунка споживача в банку. Боржника теоретично бути не може.
Ось так працює жадібний наглий товстий пузан, одягнений в чорний фрак, який на голові носить круглий чорний кашкет «Циліндр».
Його імʼя «Капіталіст».
P.S. Eлектрика за останній рік зникала 1 раз на 1/2 години під час сильної зливи.
Додано: Суб 22 лис, 2025 00:11
Це сучасний електричний лічильник, та схоже деякі розетки обладнані лічильниками.
Це якщо надать рахунок та згоду на таке списання.
А так скоріш за все звичайний рахунок, який потрібно сплатить до якогось числа. У випадку несплати- попередження...
Додано: Суб 22 лис, 2025 18:40
Ні, кожна розетка НЕ має ніяких лічильників.
Розетки звичайні без секретів.
Лічильник встановлено на вулиці в металевому боксі на стіні будинка, дисплей електронний.
Ніхто не передає ніяких показань: вони все фіксують своїми методами.
При укладанні угоди обовʼязково треба вказувати рахунок в банку в форматі IBAN.
Списання автоматичне щомісяця.
Контролювати споживання можна в мобільному додатку щоденно (!).
Додано: Нед 23 лис, 2025 11:18
А квт/ч съеденный шуруповёртом с болгаркой от квт/часа, ушедшего на работу мясорубки, блендера и вентиляторов счётчик отличает(в отчёте)?
Додано: Нед 23 лис, 2025 12:21
"Не для Гриця паляниця" (українська приказка).
Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 лис, 2025 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 лис, 2025 20:58
Такого не буває шо система магічним чином знає де споживання бойлера, а де електроплити. Там така фігня маленька, шо я сам не знав шо це розетка з лічильником.
Лічильник і передає показники, інтервал можна налаштувать.
І шо, ну вказав рахунок, а гроші не зайшли, або зайшли на інший рахунок в іншому банку. Там в мобільному додатку гляньте, повинен буть сам рахунок, який потрібно сплатить до такого-то числа, для зручності споживача можлива автоматична оплата з рахунку споживача, але там повинен бути перемикач сплачувать автоматично, або споживач сам сплатить рахунок до такого-то числа, дата вказана в рахунку.
Востаннє редагувалось Water в Нед 23 лис, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:59
За Угорщину здивований. Що беруть кешем.
Хоча за Албанію здивований, що НЕ беруть. Мабуть дуже хочуть в ЕС найближчі роки.
Загалом тенденція така, що за кеш продають все менше і менше в навіть кандидатах на ЕС. Лише турки (на ринку забудовників Європи) в сіру залишились працювати.. І далеко не всі.,
Як корупціонери купують в гешпаніях - взагалі загадка.. Хрча.. Чому? Липова справка про продаж нерухомості в Україні - і у тебе легальний кеш через кордони. І легальне джерело походження для старої Європи.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 лис, 2025 09:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 24 лис, 2025 09:35
Навіть власник готелю в Албанії куди я їздив відпочивати не може купити хату в Греції, бо не може показати звідки гроші.В Албанії він має оформленого ФОПа. Весною їхня податкова робить раптовий набіг, перераховують кількість ліжок в готелі. З них він платить фіксований збір. І все, більше до початку наступного сезону він нікого не бачить. Гроші бере і налом і карточкою. Після закінчення сезону, на початку жовтня, приїжджає до Греції де влаштовується на роботу.
Оскільки працює до початку сезону, від сили получається місяців сім
Банк кредит не дає, бо нем має постійного місця роботи.
Мусить орендувати.
Додано: Пон 24 лис, 2025 12:35
Коррупционеры имеют штат юристов и покупают что хотят и где хотят.
Всё это лицемерие искажение, опошление и осквернение в виде лже борьбы с коррупцией, призвано загнать в стойло обычных граждан
