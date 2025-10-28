Finance.ua: Податок 50% для банків: як рішення нардепів...

Окрім того, для банків готується ще одна ключова норма
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики під керівництвом Данила Гетманцева рекомендував парламенту схвалити у другому читанні та в цілому законопроект №14097, який передбачає впровадження у 2026 році ставки податку на прибуток для банків у розмірі 50%. Інформацію про це Гетманцев озвучив у телеграм-каналі.
