|
|
|
Finance.ua: Відтермінування виходу на пенсію: чи...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 25 лис, 2025 13:52
Пропонуємо до обговорення:
Але, щодо цього питання є чимало нюансів
В Україні, за інформацією фахівців, працює понад 26% вітчизняних пенсіонерів, тобто більше чверті від загальної кількості. Експерти все частіше звертаються до теми, що українці, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку, можуть розраховувати на збільшену суму пенсії. Йдеться, приміром, про випадки, коли можна звернутися за пенсією пізніше 60 років і отримати до виплат певні надбавки за кожен місяць страхового стажу.
Дивися повний текст Відтермінування виходу на пенсію: чи вигідний такий крок пересічним українцям
-
D2
-
-
- Повідомлень: 440
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 13:52
Шановні читачі!
Як, на Вашу думку, мав би виглядати більш справедливий механізм перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів?
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5235
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1169 раз.
- Подякували: 2066 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 14:23
Есть предельно простой и житейски справедливый вариант: никаких откладываний. Когда там по правилам ПФ наступает момент выхода на пенсию, ПФ начинает её платить и индексировать, как безработному. При этом, если пенсионер продолжает ещё и работать, то ЕСВ работодатель напрямую выплачивает ему, а не ПФ, чтобы тот проявлял чудеса перерасчёта. Дальше пенсионер сам выбирает куда ему инвестировать получаемую пенсию и ЕСВ и это ПФ уже никак не касается. Понятно, что ПФ на такое в жизни не согласится, но помечтать можно
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6211
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 762 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|7597
|
Сер 05 лис, 2025 23:58
D2
|
|2
|7020
|
|
|3
|4602
|
|