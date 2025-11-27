Where to Find Internships in USA!

Я шукаю варіанти дистанційного стажування в США і подумав, що поділюся кількома платформами, на які натрапив, якщо це комусь допоможе. Якщо у вас є ще пропозиції, не соромтеся додавати!
1. Indeed
Велика дошка оголошень про роботу, де компанії іноді публікують вакансії для дистанційного стажування. Доводиться фільтрувати вручну, але є непогані знахідки.
2. Internships.com
Зосереджена переважно на стажуваннях, і ви можете фільтрувати за дистанційними/віртуальними посадами в різних галузях.
3. Chegg Internships
Ще одна платформа зі спеціальним розділом для дистанційної роботи. Здебільшого вакансії для студентів початкового рівня.
4. Capital Placement – Варто розглянути, якщо ви шукаєте дистанційний або міжнародний досвід. Вони співпрацюють з компаніями в різних країнах і підбирають вам посади, що відповідають вашій галузі навчання. Це може бути гарним вибором, якщо ви хочете отримати глобальний досвід або можливість працювати в міжнародній команді..
Якщо хтось тут має досвід дистанційного стажування в США або знає інші платформи, буду вдячний за будь-яку пораду. Дякую!