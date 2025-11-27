RSS
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 15:10

Where to Find Internships in USA!

Привіт усім,
Я шукаю варіанти дистанційного стажування в США і подумав, що поділюся кількома платформами, на які натрапив, якщо це комусь допоможе. Якщо у вас є ще пропозиції, не соромтеся додавати!

1. Indeed
Велика дошка оголошень про роботу, де компанії іноді публікують вакансії для дистанційного стажування. Доводиться фільтрувати вручну, але є непогані знахідки.
https://www.indeed.com

2. Internships.com
Зосереджена переважно на стажуваннях, і ви можете фільтрувати за дистанційними/віртуальними посадами в різних галузях.
https://www.internships.com

3. Chegg Internships
Ще одна платформа зі спеціальним розділом для дистанційної роботи. Здебільшого вакансії для студентів початкового рівня.
https://www.chegg.com/internships

4. Capital Placement – Варто розглянути, якщо ви шукаєте дистанційний або міжнародний досвід. Вони співпрацюють з компаніями в різних країнах і підбирають вам посади, що відповідають вашій галузі навчання. Це може бути гарним вибором, якщо ви хочете отримати глобальний досвід або можливість працювати в міжнародній команді..
https://capital-placement.com/remote-internships

Якщо хтось тут має досвід дистанційного стажування в США або знає інші платформи, буду вдячний за будь-яку пораду. Дякую!
