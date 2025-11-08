RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Порівняння пенсій у
Польщі та Україні

Порівняння пенсій у Польщі та Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:20

Порівняння пенсій у Польщі та Україні

Пропонуємо до обговорення:
Як свідчать дані Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), у Польщі налічується приблизно 6,35 мільйона пенсіонерів. Станом на осінь 2025 року, середня пенсія у країні досягла 4 255,66 злотих брутто, що на понад 300 злотих більше, ніж на початку року.

Дивися повний текст
Порівняння пенсій у Польщі та Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100672
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:20

"Станом на осінь 2025 року, середня пенсія у країні досягла 4 255,66 злотих. В Україні середня пенсія наприкінці 2025 року становить приблизно 6 436 гривень (≈133 євро)"
Я правильно понял, что основная разница, что в Польше пенсия в злотых, а в Украине в гривнях и в евро и поэтому больше и сравнивать никак?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6225
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
 
3
7
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зимова допомога в Україні: чи можуть її отримати...
R2 » Вів 18 лис, 2025 21:47
1 4570
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лис, 2025 21:48
salvydas
Срібна економіка стартувала в Україні: як буде діяти
R2 » П'ят 14 лис, 2025 23:03
1 4452
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лис, 2025 23:03
moveton
Скільки заробляють бухгалтери в Україні
R2 » Суб 08 лис, 2025 12:55
1 674
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лис, 2025 12:55
alenkabondarenko1977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10126)
01.12.2025 19:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.