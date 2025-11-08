«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...

Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:12

moveton написав: А при чём тут коррупция? Это как раз сила централизованной системы, что при ней можно на деньги ПГТ отремонтировать котельную, как в ПГТ, так и в Киеве, а может и в другом ПГТ. А при чём тут коррупция? Это как раз сила централизованной системы, что при ней можно на деньги ПГТ отремонтировать котельную, как в ПГТ, так и в Киеве, а может и в другом ПГТ.

moveton написав: и на фактически изрядный кус военного бюджета страны там стали асфальт перекладывать или ещё как пилить. и на фактически изрядный кус военного бюджета страны там стали асфальт перекладывать или ещё как пилить.

Коли Ви розриваєте причинно-наслідковий звязок - то цим і створюєте передумови для корупції....1 Якщо гроші зібрали в Балабаєвці, а витратили в Голодупенці - то отримали ДВІ проблемиа - ті в кого зібрали в Балабаєвці-твердо переконані що їх гроші ВКРАЛИ і в майбутньому зроблять все щоб менше в них забрали(= тоді треба збільшувати репресивний апарат щоб Змусити .. а збільшення+змушування також потребує витрат=зберуть більше.. але на адміністрування збору можуть витратити білдьше ніж зберуть)б - ті хто на халяву отримав в Голодупенці- отримують тверде переконання що головне не здати... головне проголосувати за того хто потім в Києві гроші вибє..Тепер розумієте суть проблеми?ВисновокЧим більше буде витрачено на місцях ( і чим менше буде кудись передано) тим менше можливостей ЗАЯВИТИ що хтось вкрав гроші , бо цей хтось дуже часто кум/сват/брат того в кого зібрали, а якщо корупціонер краде в своїх родичів то це вже якби й не корупція, це перерозподіл коштів всередині сімї..якщо голова сільради краде в односельців то йому важко пояснити чому гроші зібрані в селі не перетворились в дорогу...а от пояснити що гроші навіть не зібрані в селі - вкрали в Києві... це будь-який дурень в стані.Ми про що говоримо?Про правило в якому війни немає і відсутня можливість витрачати гроші військових бо військових немає?Станом на сьогодні, я б зробив ще простіше... ПДФО з заробітної плати військових ПРЯМО б залишив у бригаді....Все ніяких перерозподілів , з військового на користь місця прописки....Так само і з асфальтом..Якщо громада зібрала гроші і витратила зібране на асфальт... то чого це ця проблема має хвилювати Київ? гроші зібрані в громаді, витрачені на користь громади, при цьому збагатів голова сільради(мешканець громади), депутати сільради які погодили цю витрату(мешканці громади) , підрядник який виконував роботи(мешканець сільради) і працівники яких найняв підрядник(мешканці громади)...Виходить що мешканцям громади стає вигідно вибирати головою і депутатами своїх...При цьому якщо вони вирішать що є корупція- то хай звертаються до судді ...який також є мешканцем громади.. і якщо останній прийме рішення не на користь громади... то прийдеться йому змінювати громаду, бо що таке обструкція і булінг -він і його сімя швидко взнають....