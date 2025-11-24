3 грудня 2025 року Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік у другому читанні та в цілому.
Дивися повний текст
Держбюджет-2026: що ці цифри міняють для кожного українця
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 гру, 2025 23:25
Держбюджет-2026: що ці цифри міняють для кожного українця
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Держбюджет-2026: що ці цифри міняють для кожного українця
Додано: П'ят 05 гру, 2025 23:25
"Водночас рівень життя українців (й не лише найменш забезпечених) знижується, і це погіршення триватиме й надалі."
При этом прямо в соседней новости в ленте: "У бюджеті також зафіксовано триразове збільшення Фонду депутатських повноважень до 199 тисяч грн на місяць."
Впрочем, никто депутатов и не подозревал в том, что они украинцы.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 23:51
Військовим нема підвищення, депутатам утримання росте втричі, пенсіонерам мізерні пенсії, суддям і прокурорам - спецпенсії в багато десятків разів вищі..
|