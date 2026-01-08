RSS
FinAwards 2026

FinAwards 2026
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 09:25

FinAwards 2026

📣 Друзі, стартував прийом заявок на FinAwards 2026 — головну фінансову премію року.
Формат — Формула-1, тож на нас чекають справжні фінансові перегони, де до фінішу прийдуть лише найкращі у своїй справі.

У десятках номінацій змагатимуться банки, МФО, фінтех, страхові, інвесткомпанії, автори контенту про фінанси та інвестиції.

❗️Участь безкоштовна — чекаємо на ваші заявки.
🔗 посилання

Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:58

Форумчани!

Премія FinAwards 2026 продовжує приймати заявки.

Нагадуємо, що цьогоріч за рівнем драйву премія нагадуватиме справжню Формулу-1.

У гонці візьмуть участь банки, МФО, страхові, фінтех та інвестиційні компанії, платіжні системи, а також блоги і канали про фінанси.

Подайте заявку в числі перших та задайте темп уже на перших колах фінансових перегонів.

👉Подати заявку
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 11:34

Форумчани!

Свята позаду — і перш ніж розпочати рік, зафіксуйте досягнення року, що минув.

Якщо у 2025 році ви запускали круті продукти, сервіси чи фінтех-рішення, якими пишаєтесь, — подайте їх на премію FinAwards 2026.
Оберіть номінації, заповніть заявку та готуйтесь до етапу відкритого голосування, що визначить найкращих.

🔗 Долучитись до FinAwards 2026
Ірина_
