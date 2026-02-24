📣 Друзі, стартував прийом заявок на FinAwards 2026 — головну фінансову премію року. Формат — Формула-1, тож на нас чекають справжні фінансові перегони, де до фінішу прийдуть лише найкращі у своїй справі.
У десятках номінацій змагатимуться банки, МФО, фінтех, страхові, інвесткомпанії, автори контенту про фінанси та інвестиції.
❗️Участь безкоштовна — чекаємо на ваші заявки. 🔗 посилання
Свята позаду — і перш ніж розпочати рік, зафіксуйте досягнення року, що минув.
Якщо у 2025 році ви запускали круті продукти, сервіси чи фінтех-рішення, якими пишаєтесь, — подайте їх на премію FinAwards 2026. Оберіть номінації, заповніть заявку та готуйтесь до етапу відкритого голосування, що визначить найкращих.
Двигуни ревуть, прапор піднято — на FinAwards стартувало голосування! Цього року фінансовий ринок перетворюється на справжній автодром, де найкращі банки, МФО та фінтех-проєкти змагатимуться за першість на крутих віражах.
На стартовій прямій справжні «FinTech експерти року», які знають, як тиснути на газ інновацій:
1️⃣ Тисніть на газ і переходьте на сайт: 👉finawards.com.ua 2️⃣ Обирайте потрібну категорію (Банки, МФО, Fintech тощо). 3️⃣ Знаходьте номінацію та тисніть за тих, хто реально «тисне в підлогу» та змінює ринок.