Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:13
Letusrock написав:
в 1945 провели можна сказати від фонаря, і за ці 80 років в одній меншій країні ця меншина збереглась, а в більшій вона практично зникла, завдяки політиці ссср а потім і України.
Україна значно успішніша в знищенні русинської ідентичності, ніж були москалі бо русини значно ближчі до українців ніж до руськи. Але об'єктивно завжди коли йде урбанізація то національні меншини зникають навіть без активних дій держави. А виділяти кошти для підтримки нац. меншин далеко не кожна держава хоче.
Дюрі-бачі
Профіль
1
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:19
Дюрі-бачі написав: Letusrock написав:
в 1945 провели можна сказати від фонаря, і за ці 80 років в одній меншій країні ця меншина збереглась, а в більшій вона практично зникла, завдяки політиці ссср а потім і України.
Україна значно успішніша в знищенні русинської ідентичності, ніж були москалі бо русини значно ближчі до українців ніж до руськи. Але об'єктивно завжди коли йде урбанізація то національні меншини зникають навіть без активних дій держави. А виділяти кошти для підтримки нац. меншин далеко не кожна держава хоче.
ссср та Україна за 80 років зробили те що "кляті окупанти мадяри" не зробили за 500 років))
Letusrock
Профіль
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:19
sashaqbl написав:
які села є автохтонно русинськими?
Мешканці півдня Іршавського району, звідки я родом, вважали, що справжні українці
в живуть десь в половині Закарпаття (від Ужгорода до Хуста) і трохи в Словаччині, а далі то вже не справжні українці, а поляки на північному заході, мадяри - на півдні, румуни - в Тячеві... А десь від Вінниці і Житомира взагалі починається малоросія.
Русинами себе ніхто не вважав.
Дюрі-бачі
Профіль
1
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:23
sashaqbl написав: Letusrock написав:
В мене двоюрідна бабка живе під Пряшевом, то у них кожні вихідні якийсь двіжняк, фестивалі, концерти, виступи, гуртки, змагання, колядки - буква в букву як закарпатські. в тих же 1990 якби тебе з завязаними очима перевезли в якесь село біля Svidnika то ти б по спілкуванню не вгадав чи ти в умовному Чинадієві чи взагалі закордоном. то чому люди які однаково спілкувались в 1930-х: в Словаччині залишились русинами до тепер, а в ссср/Україні миттєво стали українцями
Які інші країни крім Словаччини?
Чому "русини" Галичини стали українцями, а Закарпаття не можуть?
Ти так і не відповів, які села є автохтонно русинськими? Чинадієво?
Ти не припускаєш, що то словакам вигідніше і спокійніше мати вигаданих русинів, ніж громаду сусідньої країни, яка майже вдесяторо більша?
Летусроку, дуже потрібно перейти до половців, там є що казати на 2 години 😂 а потім Ленін створив Україну, і Польщу і хз що )))
Востаннє редагувалось stm
в Вів 24 лют, 2026 13:26, всього редагувалось 1 раз.
stm
Профіль
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:24
Shaman написав:
Letusrock
краще розповіси, що буде робити путін в 2036 році?
чому мене мають цікавити справи сусідів більше ніж наші власні? Знов цитуєш прадавнє про сгорівший сарай та сусідську корову..
Letusrock
Профіль
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:24
Letusrock написав:
ссср та Україна за 80 років зробили те що "кляті окупанти мадяри" не зробили за 500 років))
Українці значно ближчі русинам і мовою і культурою, ніж москалі, не кажучи вже про мадярів. Дуже просто пояснити дитині "що в мадярів не як у людей", але дуже важко пояснити що в українців не так.
Дюрі-бачі
Профіль
1
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:31
stm написав:
Летусроку, дуже потрібно перейти до половців, там є що казати на 2 години 😂 а потім Ленін створив Україну, і Польщу і хз що )))
і до чого тут це? ви знов Езопа звечора перечитались?
Letusrock
Профіль
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:41
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Верно.
Но 60% это далеко не 90%, хотя и сильно не 3-5%.
Но, например, Тегеранский исследовательский реактор производит медицинские изотопы.
Для него требуется уран более высокого обогащения — около 20%.
Не знаю, возможно, где-то ещё нужен более высокообогащённый уран.
Есть смысл ограничить степень обогащения, а не полностью запрещать. И такое ограничение было и соблюдалось. В 2015 году Иран подписал соглашение с мировыми державами — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которое ограничивало уровень обогащения до 3,67%. И был доступ инспекторам МАГАТЭ для контроля.
Але ж Іран чомуь відмовився. І збагачує не до 20, а до 60.
І ще, щоб отримати 60% обєм роботи на кілька порядків вищий, ніж щоб з 60% отримати 90%
Відмовився не чомусь.
Условием СВПД было снятие санкций с Ирана. Не всех, а только тех, которые были связаны с ураном.
После выхода США (Трампа) из соглашения, США возобновили и, если правильно помню, даже усилили санкции. Послеи этого Иран (не сразу) начал обогащение урана.
И я об этом написал, но вы почему-то обрезали цитату.
При этом я не говорю, что они белые и пушистые. Наверное, они таки хотят создать своё ЯО. Но у нас сегодня тоже нередки голоса, тоскующие по ЯО.
Сегодня они ведут переговоры с США, посмотрим, чем закончится.
ЛАД
Профіль
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:43
Дюрі-бачі написав: Letusrock написав:
в 1945 провели можна сказати від фонаря, і за ці 80 років в одній меншій країні ця меншина збереглась, а в більшій вона практично зникла, завдяки політиці ссср а потім і України.
Україна значно успішніша в знищенні русинської ідентичності, ніж були москалі бо русини значно ближчі до українців ніж до руськи. Але об'єктивно завжди коли йде урбанізація то національні меншини зникають навіть без активних дій держави. А виділяти кошти для підтримки нац. меншин далеко не кожна держава хоче.
доведеться румуну Вас просвіщати)
Почнем з наводящого питання
Коли зявились українці? Як етнонім?
Понятно що вам розказали , що древні укри викопали чорне море
но всетаки
Banderlog
Профіль
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:46
Banderlog написав:
Коли зявились українці? Як етнонім?
Не знаю, якось не вивчав питання, але не так давно, десь років 300 тому. Взагалі в поняттях самоідентичності не все так просто як з громадянством.
Без урбанізації в кожному селі "свої", а в сусідньому селі "майже свої" і чим далі - тим менш "свої". А "українці", "русини" і т.д. то в містах і залежить від влади.
ИМХО русини, українці, білоруси цілком успішно можуть розглядатись і як єдине ціле і як окреме, залежно від політики. Точно так і словаки з чехами і т.д.
Дюрі-бачі
Профіль
