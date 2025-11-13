RSS
Скільки коштів отримав бюджет
із штрафів через Резерв+

Скільки коштів отримав бюджет із штрафів через Резерв+
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 22:51

Пропонуємо до обговорення:
У додатку Резерв+, який наразі налічує 6 млн користувачів, до державного бюджету вже надійшов 1 млрд гривень штрафів за порушення обліку військовозобов’язаних

Дивися повний текст
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 22:51

Всего-то лярд за какое-то непонятное время, но явно не меньше года? Так может это крохоборство посчитать не удавшимся и упразднить? Ещё полтора года назад Гетманцев всех убедил, что дополнительных несколько лярдов в год - это для военных такая мелочь, что и упоминать не стоит: https://news.finance.ua/ua/hetmancev-ro ... yat-na-zsu
