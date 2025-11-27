RSS
Які продукти можна купити за
кошти «Зимової підтримки»...

Які продукти можна купити за кошти «Зимової підтримки»...
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 07:47

Які продукти можна купити за кошти «Зимової підтримки»...

Пропонуємо до обговорення:
З 11 грудня українці зможуть купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних), які беруть участь у програмі, за кошти державних програм «Зимова підтримка» та «Національний кешбек».

Дивися повний текст
Які продукти можна купити за кошти «Зимової підтримки» та «Нацкешбеку» (магазини)
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 07:47

Добрий день я мама одиначка, переоформила малозабезпечену 3 листопада і ще в розрахунку чи мені буде ця виплата. Дякую
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 15:30

  ogiolga14 написав:Добрий день я мама одиначка, переоформила малозабезпечену 3 листопада і ще в розрахунку чи мені буде ця виплата. Дякую

Добрий день, шановна ogiolga14!

Те, що зараз статус «в розрахунку» - нормально.
Це означає, що документи прийняті, орган соцзахисту ще проводить розрахунок.

Якщо минуло більше 30 днів і статус не змінився варто зателефонувати до управління соцзахисту, де ви оформлювали допомогу. Або перевірити інформацію в Дії/кабінеті отримувача соцдопомоги (якщо подавали онлайн).

З повагою,
