Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Додано: Пон 29 гру, 2025 18:00

Через мало чи не постійні істерики фонд, а особливо метал.ринків -- закортіло порахувати свою зарплату (від початку часів) не лише у долярах (з вирахуванням інфляції), але й у металах.А ще кумедний допис бачив десь від криптерів. Вони думають, що всі ті трлн у золотах мають колись почати валитись, і всі побіжать з ними в крипти... 😂😹Ціни метал. брав тут:Вони там є і у текст.формі.Дещо специфічно: “Monthly Closing Price”. Чому так? Чому не середнє за місяць?Але “маємо те, що маємо“...Потім порахував середнє за 12міс:Дата. Золото. Срібло. Зол./Ср.2025-12-01 $3 490,14 $42,14 82,832024-12-01 $2 404,58 $28,13 85,492023-12-01 $1 953,69 $23,58 82,862022-12-01 $1 798,96 $21,67 83,012021-12-01 $1 792,73 $24,97 71,802020-12-01 $1 784,66 $20,80 85,812019-12-01 $1 405,33 $16,36 85,892018-12-01 $1 265,60 $15,64 80,932017-12-01 $1 269,34 $17,24 73,642016-12-01 $1 249,98 $17,13 72,962015-12-01 $1 151,95 $15,51 74,252014-12-01 $1 256,25 $18,76 66,972013-12-01 $1 399,56 $23,53 59,482012-12-01 $1 679,83 $31,63 53,112011-12-01 $1 567,96 $35,56 44,102010-12-01 $1 230,75 $20,51 60,012009-12-01 $982,65 $14,77 66,532008-12-01 $880,21 $14,98 58,782007-12-01 $704,68 $13,51 52,152006-12-01 $611,54 $11,83 51,682005-12-01 $448,98 $7,39 60,742004-12-01 $409,81 $6,69 61,292003-12-01 $367,63 $4,95 74,292002-12-01 $312,86 $4,61 67,942001-12-01 $271,13 $4,39 61,812000-12-01 $276,68 $4,91 56,41І таки стало цікаво, чому від нас останнім часом стали відкуповуватись меншою кількістю як золотників так і срібняків?З інфляцією долярів це не може бути пов`язане, бо та від листопада 99р. -- всього 1.93Втім, зі сріблом все ж щось таке і мало статись, бо як бачу, в останнє десятиліття воно чомусь дуже вже нетипово відставало від золот:Та і зростання золот якось не дуже вражає за останні сорок років...Хоча, можливо, то зависока база порівння, бо там десь якраз у 1981 був максимум металів?Але хай там як -- цьогорічне зростання хіба що ледь-ледь виправдало десятиліття простою з 84 і аж по 2003, а для срібла -- взагалі по 2005, а з корекцією інфляції взагалі х.з. ще скільки років треба додати.Бо від лиспопада 1984 по 2025 -- доляр впав у 3.1 рази...На тому ж таки сайті є дані і для SP500.Теж взяв їх за ті 4 десятиліття.І порівняв із золотами-сріблами:І це таки цікаво...У 84р всього 21 срібняк або менше половини золотого просили за одне SP.У 2000 вкінець всі показились -- понад 5 золотих або 292 срібняки... 😳🙀😱Внаслідок чого були вирвані роки SP аж по 12-13рр. І ще трошки на інфляцію...Далі, після 2008р, вже золота трошечки загнались і їм зробили вирвані роки аж по 19-20рр. І ще кілька на інфляцію...У 25р. знову було схоже, що повторюється мутне співвідношення метал/SP як і перед 2000, але цікава гра Трампів, Бафетів та інших -- пригальмувала фонду, і підштовхнула метали, які й так вже відстають майже 4кратно за ці 4 десятиліття... 🤦Можливо, добряче заробили і для себе, але ж мабуть таки змусили людей диверсифікуватись, і якось врівноважили ринки.і справді мають страшнувато великі значення.Але добре, що хоч(для найбільших, багатотрильйонних активів).І ще й така активна діяльність на тему припинення війни -- що більше умов путлєр ставитиме проти пропозицій значимих людей світу, то більше буде схожий на лайно, що і треба було довести.Все-таки вражає, як часто того ж таки Трумпа люблять називати чи тупим, чи маразматичним. І це запросто можуть бути ті люди, що кілька верхніх шарів капусти таки викидають...А він може й узагалі не тупий. А навіть навпаки. От навіть у президенти вибився...