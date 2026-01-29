RSS
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:50

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  Faceless написав:А як у вас вийшов кеш в мінусі?

теж цікаво...
і чи не нарахують там потім якісь страшні % за “кредит”?
бо не завжди ж є і ліміти на переказ-поповнення, навіть якщо плюнути на кінські комісії для малих сум...


  fox767676 написав:а якщо кеш в мінусі то не треба?


run... 😂😹
Ibkr дасть колись звіт у податкову.
Але як вже був реаліз.прибуток -- то що вже тут...

Хоча таки страшно йти у нашу податк.
Вже десь півроку вимагають гроші за “зайві м2”
Хоча квартира спочатку була продана, а лише потім куплена інша.
Витратив час у відпустці аби зайти, не змогти дочекатись ел.черги, але таки написати заяву, зробити дорогі ксерокопії, кинути у скриньку -- але лише хвильки розійшлись у тканині простору й часу.
Дуже туга організація. 😒
Тепер пробую через інет-кабінет щось зробити, але...


  fox767676 написав:щоб спонсорпувати нікарагуанських контрас (вже "кросавчики") США таємно продавали зброю іранському Хомейні, хоча офіційно підтримували іракського Саддама(теж "кросава") , у т.ч. зброєю. Тобто це перш за все бізнес, а якщо бізнес надприбутковий то бізнесмен продасть пістолет з якого застрелять, не кажучи про усунення конкурентів чи пацифистів.


І, все-таки, я дуже далекий він іран.думок вважати амер “сатаною”...
Та й узагалі, найбільші ненависники Штатів -- то, чомусь, водночас і наймерзенніші країни світу (московія, кндр, іран, китай...), де катування людей є нормою.
Але вереск у світі саме про кількох убитих цивілів у Штатах (що є, було, і буде тупо статистично щороку), але нема вереску про страждання рабів у країнах зла...



Чи аж дуже згубний вплив чинить політика Трампа? Саме на Захід і його цінності.
Х.з.
Подейкують, ніби він виштовхує Штати зі світ.економіки. Бо ЄС та інші країни налагоджують торгівлю з меншими митами.

Але от бачу інший цікавий вплив від поведінки Трампа -- злі країни можуть думати про роз`єднання Заходу і розслабляться.
А от уявімо, що Захід був би як єдине, монолітне, непорушне ціле. Як би реагував світ?
Чи не змушувало би це до ідей типу “покидьки всього світу -- єднайтеся!” 🤢

Х.з., але може так статись, що Трамп колись та отримає справді ту премію миру.
Хоч би і за те, що гарно розіграв партію на тему “поганий коп, хороший коп”, і не допустив зло до кристалізації та обростання безхребетними посіпаками...

І ще коли оцінюємо поведінку Трампа, то постійно пригадуймо, що наше ВВП (дотаційне наполовину) -- це десь так 1/150 його країни...



Докуплю таки акцій Штатів.
Бо на них знижка. 😂😹

А ще, можливо, якісь розвивальні країни глянути?
З тих, які нині теж зі знижками:


раціональний та етичний підхід, який останніми роками стає дедалі популярнішим серед світових інвесторів. Такий підхід називається «Freedom-weighted investing» (інвестування з урахуванням рівня свобод) або «Ex-Autocracy».
​Ось конкретні тікери та стратегії, як виключити агресивні режими з вашого портфеля:

​1. Фонди, що базуються на рівні свобод
​Найвідомішим інструментом тут є:
​FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) — це «золотий стандарт» для вашого запиту.
​Як він працює: Фонд інвестує лише в ті країни, що розвиваються, які мають високі показники людських та економічних свобод (за даними інституту Cato та Fraser).
​Кого там НЕМАЄ: Китаю, московії, Ірану, Саудівської Аравії, Єгипту та інших автократій.
​Хто там Є: Тайвань, Чилі, Південна Корея, Польща, Бразилія.
​Чому це круто: Ви інвестуєте в країни, де поважають приватну власність, а отже, ваші гроші в більшій безпеці.

​2. Фонди «Увесь світ без Китаю»
​Оскільки Росія та Іран вже фактично виключені зі світових індексів через санкції, головна «токсична» частка в звичайних фондах — це Китай. Для цього існують спеціальні «Ex-China» тікери:
​EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) — ви отримуєте весь потенціал країн, що розвиваються, але без жодної акції китайських компаній.
​VEXC (Vanguard Emerging Markets ex-China ETF) — аналог від Vanguard з дуже низькою комісією.

​3. Розроблені ринки (Safe Havens)
​Якщо ви хочете максимально обмежити себе демократичними країнами з верховенством права, ваш вибір — Developed Markets:
​VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) — інвестує в Канаду, Європу, Японію, Австралію. Тут за визначенням немає диктатур.
​VOO або VTI — це 100% США. Попри внутрішні суперечки, це все ще найбільш прозорий та юридично захищений ринок у світі.


​Резюме: Як зібрати «Портфель Вільних Людей»?
​Якщо ви хочете розумну диверсифікацію без «злих» країн, ваш портфель може виглядати так:

Частка Тікер Що це?
50% VOO або VTI Кращі компанії США (Apple, Microsoft, Google).
30% VEA Розвинені країни (Японія, Німеччина, Британія, Франція).
20% FRDM Країни, що розвиваються, з високим рівнем свободи (Тайвань, Південна Корея, Польща).

Чого ви досягаєте цим складом:
​Географія: Увесь світ охоплений.
​Безпека: Жодних інвестицій у диктатури, які можуть конфіскувати активи або почати війну.
​Етика: Ваші гроші працюють на розвиток вільних суспільств.
​Маленька деталь: Росія вже кілька років має «нульову» вагу в міжнародних індексах (вона заблокована), а Іран ніколи не був доступний через звичайні ETF. Тож головний ворог вашої стратегії зараз — це Китай, і тікери FRDM або EMXC повністю вирішують цю проблему.



Але Корея, Польща -- то надто велике зростання було торік. Пізно вже пити боржому, купувати тобто.
Є ж дешевші варіанти:


​4. Ринок акцій окремих країн
​Деякі великі ринки суттєво відстали від американського S&P 500:
​Індія: Після років бурхливого зростання, у 2025 році ринок перегрівся. У доларах він практично стояв на місці, а в євро показав падіння на -10%..-12%.
Бразилія та Мексика: Через політичну нестабільність та торговельні суперечки з США, їхні індекси в євро також опинилися у "червоній зоні" (-5%..-8%).
​Порівняння результатів за 2025 рік (у €):

Актив Результат у € Статус відносно США
S&P 500 (США) +3,9% Точка відліку
Нерухомість США ~ -2% Гірше
Нафта (Brent) ~ -7% Значно гірше
Держоблігації США ~ -10% Провал року
Ринок акцій Індії ~ -11% Провал року





  Примат написав:вкладывать нужно в своё здоровье и образование


абсолютно всі активи вкладати? 😳
я чомусь погано уявляю як це зробити...

навіть якщо вишукувати якусь суперогранік їжу -- то це, мабуть, всього 10-20тис грв на міс.
фізичн.вправи -- це майже безкоштовно... вся сила земн.гравітації безплатно на це працює..., цінуйно її! 😂😹

освіта?
купувати навчання в універах аж до старості чи й смерті?
цікаво було би почитати якісь відгуки на цю тему -- як такі “інвестиції” потім повертаються? 🤔
Bobua

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:10

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

у підсумку ,на щось стрімкозростаюче "до получкі" можно брати
Зображення
Вартість позичених коштів (маржинального кредитування) в Interactive Brokers (IBKR) залежить від валюти, типу вашого рахунку та суми запозичення. Брокер використовує плаваючу ставку, яка складається з ринкового орієнтира (Benchmark) та фіксованої маржі.
Актуальні умови для USD станом на січень 2026 року:
Базова ставка (Benchmark): Становить приблизно 3.64%.
Маржа IBKR Pro:
Для суми до $150,000: ~5.10% (BM + 1.5%).
Для суми від $350,000 до $3,500,000: ~5.64% (BM + 2%).
При збільшенні суми понад $3,500,000 ставка зазвичай знижується до ~5.14%.
Маржа IBKR Lite: Ставка зазвичай на 1% вища, ніж у плані Pro (наприклад, ~6.10% для суми до $150,000).
Особливості для інших валют та регіонів:
EUR: Ставки для європейських рахунків можуть варіюватися від 3.45% до 6.43% залежно від суми та підрозділу брокера (наприклад, IBKR Ireland або IBKR UK).
Інші валюти: Наприклад, для HKD орієнтир становить 2.43%, для HUF — 6.24%.
Детальні розрахунки для конкретних сум можна переглянути на офіційній сторінці Маржинальних ставок IBKR.

списується раз на місяць

fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:11

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  Bobua написав:цікаво було би почитати якісь відгуки на цю тему -- як такі “інвестиції” потім повертаються? 🤔

обережно з такими інвестиціями - можуть повернутися у вигляді фрустрацій після провалених іспитів чи під час підготовки до них. не для слабонервних :mrgreen:

була колись тема про другу вищу освіту на банкірському форумі
ну люди як другий раз народились як захищали - стільки вільного часу на життя з'являлося. тобто мучаєшся, но коли вже скінчилось мозок трохи більш продуктивний і готовий до нових навантаженнь
я якось завдяки свіжонабутим знанням превентивно проблему ідентифікував , запропонував рішення. так навісили рішення на мене і толком не подякували після. треба було дочекатися кризи та ескалації, а вже після цього вирішувати - тоді б по-справжньому оцінили, преміювали б :mrgreen:
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:09

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Сьогодні портфель червоний крім золота та ARMR :(
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:26

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

fox767676 написав:Сьогодні портфель червоний крім золота та ARMR :(
Цікаво, в мене навпаки
Faceless


 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:31

  Faceless написав:
fox767676 написав:Сьогодні портфель червоний крім золота та ARMR :(
Цікаво, в мене навпаки


Daily ?
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:33

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

fox767676 написав:
  Faceless написав:
fox767676 написав:Сьогодні портфель червоний крім золота та ARMR :(
Цікаво, в мене навпаки


Daily ?
За сьогодні, так. Причому майже всі позиції.
Найбільше Шеврон додав
Faceless


 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:37

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  Faceless написав:Найбільше Шеврон додав

А , ну в мене був нафтовий VDE, закрив його сьогодні з профітом поки можливо і щоб перед очима не маячив

Все, буду вважати що на довгострок портфель сформований :mrgreen:
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:25

БезШтатові розвинуті exus, ixua нині майже без змін.
Золота дивні... Частина фондів в плюсі, інша в мінусі... 🤔

Vuaa (Штати) знизилась на 1.1%
Це знак. Треба брать. На всі. 😂😹

Все решта задороге...
Frdm і метали -- цілий рік росли як дурні.
Емерджанки, незаплямовані китаянщиною (xdex, mtpi) -- теж росли, ~ як і ixua.
Bobua

 




 

 













Powered by phpBB.