Диверсифікація. Грошей на
майбуття. Куди у світі?

Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 21:17

Пс. Ще спробував зимою Інжур. Там 10% у гривні, але говорять завдяки капіталізації вийде 10% у доларі. Побачимо
The_Rebel
Повідомлень: 962
З нами з: 01.06.19
Подякував: 145 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 13:08

Золото показало себе як спекулятивний інструмент
Як біткоїн, як фючерс якийсь ,прости господи
Під кожний тип кризи потрібен свій балансуючий інструмент
Зараз добре показали себе нафтові фонди vde у моєму випадку
Коли все падає він росте
Сash IBKR тримаю в chf
Кто що думає про програму підвищення дохідності SYEP?
fox767676
Повідомлень: 5505
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 15:08

The_Rebel
Де у вас долар? ))
Я трансферомго ібкр поповнюю євро і доларом нема проблем
Тільки євро вигідніше
fox767676
Повідомлень: 5505
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 16:24

  fox767676 написав:Золото показало себе як спекулятивний інструмент
Як біткоїн, як фючерс якийсь ,прости господи
Під кожний тип кризи потрібен свій балансуючий інструмент
Зараз добре показали себе нафтові фонди vde у моєму випадку
Коли все падає він росте
Сash IBKR тримаю в chf
Кто що думає про програму підвищення дохідності SYEP?

Так, нафта виявилася хорошим стабілізатором. Я купив Ексон по 114 зимою, а вже в кінці березня вона була по 171. Зараз суттєво впала вже та все рівно у великому плюсі. Але і портфель стабілізувався після трампівських гірок. Жалію, що мало взяв тоді.

Щодо SYEP, там вигідно якщо у портфелі багато рідкісних та не дуже ліквідних акцій, яких не вистачає у ІБКР для шортистів. І наскільки я розумію, не можна віддавати лише окремі акції портфелю під позики, треба всі. Тож для мене це не дуже вигідно, тим більше я попросив жпт прорахувати приблизний дохід по моєму портфелю, то вийшло 0,5-0,75% річних, як для мене гра не варта свічок.
The_Rebel
Повідомлень: 962
З нами з: 01.06.19
Подякував: 145 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 16:28

  fox767676 написав:The_Rebel
Де у вас долар? ))
Я трансферомго ібкр поповнюю євро і доларом нема проблем
Тільки євро вигідніше

Долар - це той, що повернувся із ОВДП. Частково ще на рахунках в банках (Моно, Сенс), частково вже нал. Так, буду відкривати ТрансферГо, надіявся Револют отримає ліцензію чи щось таке і залишиться
The_Rebel
Повідомлень: 962
З нами з: 01.06.19
Подякував: 145 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 16:37

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Ну мені по ADIV SYEP обіцяє різке зростання %
Подивимось
fox767676
Повідомлень: 5505
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 225 раз.
 
