Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

#<1 ... 4567 Додано: Сер 22 кві, 2026 21:17 Пс. Ще спробував зимою Інжур. Там 10% у гривні, але говорять завдяки капіталізації вийде 10% у доларі. Побачимо The_Rebel

Повідомлень: 964 З нами з: 01.06.19 Подякував: 146 раз. Подякували: 238 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2026 13:08 Золото показало себе як спекулятивний інструмент

Як біткоїн, як фючерс якийсь ,прости господи

Під кожний тип кризи потрібен свій балансуючий інструмент

Зараз добре показали себе нафтові фонди vde у моєму випадку

Коли все падає він росте

Сash IBKR тримаю в chf

Кто що думає про програму підвищення дохідності SYEP? fox767676

Повідомлень: 5505 З нами з: 13.06.20 Подякував: 433 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2026 15:08 The_Rebel

Де у вас долар? ))

Я трансферомго ібкр поповнюю євро і доларом нема проблем

Тільки євро вигідніше fox767676

Повідомлень: 5505 З нами з: 13.06.20 Подякував: 433 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2026 16:24 fox767676 написав: Золото показало себе як спекулятивний інструмент

Як біткоїн, як фючерс якийсь ,прости господи

Під кожний тип кризи потрібен свій балансуючий інструмент

Зараз добре показали себе нафтові фонди vde у моєму випадку

Коли все падає він росте

Сash IBKR тримаю в chf

Кто що думає про програму підвищення дохідності SYEP? Золото показало себе як спекулятивний інструментЯк біткоїн, як фючерс якийсь ,прости господиПід кожний тип кризи потрібен свій балансуючий інструментЗараз добре показали себе нафтові фонди vde у моєму випадкуКоли все падає він ростеСash IBKR тримаю в chfКто що думає про програму підвищення дохідності SYEP?

Так, нафта виявилася хорошим стабілізатором. Я купив Ексон по 114 зимою, а вже в кінці березня вона була по 171. Зараз суттєво впала вже та все рівно у великому плюсі. Але і портфель стабілізувався після трампівських гірок. Жалію, що мало взяв тоді.



Щодо SYEP, там вигідно якщо у портфелі багато рідкісних та не дуже ліквідних акцій, яких не вистачає у ІБКР для шортистів. І наскільки я розумію, не можна віддавати лише окремі акції портфелю під позики, треба всі. Тож для мене це не дуже вигідно, тим більше я попросив жпт прорахувати приблизний дохід по моєму портфелю, то вийшло 0,5-0,75% річних, як для мене гра не варта свічок. The_Rebel

Повідомлень: 964 З нами з: 01.06.19 Подякував: 146 раз. Подякували: 238 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2026 16:28 fox767676 написав: The_Rebel

Де у вас долар? ))

Я трансферомго ібкр поповнюю євро і доларом нема проблем

Тільки євро вигідніше Де у вас долар? ))Я трансферомго ібкр поповнюю євро і доларом нема проблемТільки євро вигідніше

Долар - це той, що повернувся із ОВДП. Частково ще на рахунках в банках (Моно, Сенс), частково вже нал. Так, буду відкривати ТрансферГо, надіявся Револют отримає ліцензію чи щось таке і залишиться The_Rebel

Повідомлень: 964 З нами з: 01.06.19 Подякував: 146 раз. Подякували: 238 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2026 16:37 Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі? Ну мені по ADIV SYEP обіцяє різке зростання %

Подивимось fox767676

Повідомлень: 5505 З нами з: 13.06.20 Подякував: 433 раз. Подякували: 225 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 09:41 The_Rebel написав: Bobua

Бобе, радий бачити Бобе, радий бачити

Навзаєм.

Лише ми (люди з відкладеним споживанням), турбуємось про Землю, але нас так мало...

Решта пускає з димом не лише свій можливий 1млн$, але й узагалі все підряд...



> - як завжди цікаво, хоч і як завжди простині))



зіс іс а вей...



> Щось гілки про акції не дуже в пошані на форумі. Після закриття Революту не закидував на ІБКР. Говорять, ТрансферГо зараз найвигідніший, але лише в Євро( А у мене долар



Безумовний лідер вигоди -- Райф. 0% з картки на картку.

Геномка поки безплатна (лише 1€ за 5000 на вихід), а потім буде 20€ абонки, =0.2% на 10тис.

І моно через ТГ 0.2% по суботах. Майже по всіх. Цю вони вирішили пропустити. Чомусь. Може кінець місяця? Нічо, нічо, я почекаю...

Ще заманювали низькими комісіями за перекази типу "гугл.пей", почав навіть вносити картку, але спитало адресу -- і перехотілось... Вона ж не зійдеться з адресою реєстрації ТГ.



> По Темі гілки - диверсифікація бетон, фонда та ОВДП. В метали не встиг влізти, завжди відчувалось дорого, а воно все росло і росло. З крипти вийшов повністю, хоча ніколи там більше 10% і не було. У кого ще щось є? Або у що можна вкласти в Україні/ з України?



Бетон у якій країні?

В Україні якось непевно все...



> Поки найкращий перфоманс у мене у акцій - всього (ріст вартості плюс діви) дало 18.6% за неповний 2025, за цей вже десь 6%. Приблизно іду ногу з СП500, тож це саме можна було заробити вкладаючи просто в ірландські ETF, але це в мене був перший рік на ІБКР, тож вирішив експерементувати.



Це ріст у $?

Бо у єврах еспішка за минул.рік майже не росла. Якщо не рахувати вже аж від торішньої ями.

А от світ ріс...

Тому й купував недавно сп, подумавши, що таки ж її черга рости.



> Також подав декларацію пару днів тому. Прийняли, але ще будуть запити на файли з ІБКР, як я зрозумів з Гука (також його дивлюся). По його рекомендації продав усі збиткові акції до 31 грудня, а в новому році відкупив. Тож податки вийшли не дуже великі.



Мав трохи часу і таки доробив деклар. І одразу відчув явну інвестицію в себе, ще й безплатну.

Не повірив словам сайту https://tax-helper-ua.netlify.app/ що ніби-то не беруть файли десь у свої бази.

Вимикав інет перш ніж добавати файли. То воно спочатку поскаржилось на нестачу курсів валют. А потім дало лише pdf. А xml не дало. То й не треба. Мені майже нема чого вносити.

Але здивувало, що на екрані воно записало % ibkr в п 10.13. А мало би в 10.10...

Ще вразило, що податкова вважає прибутком погашення-продажі овдп. Дич якась... Добре хоч для іноземн.інвестицій бере різницю купівлі-продажу.



> П.с. В принципі, на самій біржі можна робити диверсифікацію. Я випадково купив для проби Ексон мобіл трошки раніше СВО Трампа, то коли все падало у березні, воно хоч трохи компенсувало



І все-таки вражає, що вуглеводні ще на щось у світі суттєво впливають. Коли вже є і купа електромашин, і казкові проекти Маска зробити акум на всю Австралію.



The_Rebel написав: Пс. Ще спробував зимою Інжур. Там 10% у гривні, але говорять завдяки капіталізації вийде 10% у доларі. Побачимо Пс. Ще спробував зимою Інжур. Там 10% у гривні, але говорять завдяки капіталізації вийде 10% у доларі. Побачимо

Успіхів їм.

Не розумію як можливо у воюючій країні, з проблемами на фронті й мобілізації, і мати 10%, проти середньорічних 9.17% СП500 за останні 40 років...

Але цікаво якщо все вийде.





fox767676 написав: Золото показало себе як спекулятивний інструмент

Як біткоїн, як фючерс якийсь ,прости господи

Під кожний тип кризи потрібен свій балансуючий інструмент

Зараз добре показали себе нафтові фонди vde у моєму випадку

Коли все падає він росте

Сash IBKR тримаю в chf

Кто що думає про програму підвищення дохідності SYEP? Золото показало себе як спекулятивний інструментЯк біткоїн, як фючерс якийсь ,прости господиПід кожний тип кризи потрібен свій балансуючий інструментЗараз добре показали себе нафтові фонди vde у моєму випадкуКоли все падає він ростеСash IBKR тримаю в chfКто що думає про програму підвищення дохідності

Десь під час реєстрації проскакувала інфо, що це зменшує гарантії на вклад. Зараз читаю:

Так, участь у програмі SYEP змінює структуру захисту ваших активів, оскільки позичені акції можуть втратити стандартне страхове покриття SIPC. [1, 2]



Ось головні аспекти безпеки при використанні програми:



Страхування SIPC:



Згідно з законом про захист інвесторів (SIPA 1970), акції, що перебувають у позиці (lent out), не захищаються SIPC у разі банкрутства брокера.



SIPC зазвичай страхує активи до $500,000, але це стосується лише паперів, які зберігаються на рахунку, а не тих, що передані в позику іншим учасникам.



Застава (Collateral) як альтернатива:



Щоб компенсувати відсутність страхування SIPC, брокер Interactive Brokers зобов'язаний надати заставу (кеш або казначейські облігації США).



Сума застави зазвичай становить 102% від ринкової вартості ваших акцій.



Ця застава зберігається на окремому рахунку і є вашим основним джерелом захисту, якщо брокер не зможе повернути акції.



Ризики контрагента:



Ви берете на себе кредитний ризик Interactive Brokers. Хоча ризик банкрутства великого брокера низький, у разі його неплатоспроможності отримання акцій назад може бути складнішим процесом, ніж через стандартну процедуру SIPC.



Додаткові обмеження:



Втрата права голосу: Поки акції в позиці, ви не можете голосувати на зборах акціонерів.



Податкова заміна: Замість дивідендів ви отримуєте "платежі замість дивідендів" (PIL), які можуть оподатковуватися за вищою ставкою (як звичайний дохід). [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]



Ви можете переглянути детальні умови та ризики на офіційній сторінці програми Interactive Brokers.



Бажаєте дізнатися, як відключити програму SYEP або як перевірити в звіті, які саме акції зараз перебувають у позиці?







The_Rebel написав: fox767676 написав: Золото показало себе як спекулятивний інструмент

Як біткоїн, як фючерс якийсь ,прости господи

Під кожний тип кризи потрібен свій балансуючий інструмент

Зараз добре показали себе нафтові фонди vde у моєму випадку

Коли все падає він росте

Сash IBKR тримаю в chf

Кто що думає про програму підвищення дохідності SYEP? Золото показало себе як спекулятивний інструментЯк біткоїн, як фючерс якийсь ,прости господиПід кожний тип кризи потрібен свій балансуючий інструментЗараз добре показали себе нафтові фонди vde у моєму випадкуКоли все падає він ростеСash IBKR тримаю в chfКто що думає про програму підвищення дохідності SYEP?

Так, нафта виявилася хорошим стабілізатором. Я купив Ексон по 114 зимою, а вже в кінці березня вона була по 171. Зараз суттєво впала вже та все рівно у великому плюсі. Але і портфель стабілізувався після трампівських гірок. Жалію, що мало взяв тоді.



Щодо SYEP, там вигідно якщо у портфелі багато рідкісних та не дуже ліквідних акцій, яких не вистачає у ІБКР для шортистів. І наскільки я розумію, не можна віддавати лише окремі акції портфелю під позики, треба всі. Тож для мене це не дуже вигідно, тим більше я попросив жпт прорахувати приблизний дохід по моєму портфелю, то вийшло 0,5-0,75% річних, як для мене гра не варта свічок.



так і є:

. Якщо ви інвестуєте «в довгу» і податкові нюанси (отримання виплат замість дивідендів) вас не лякають, програму можна залишити включеною — вона не заважає. Але якщо вам важливо мати 100% захист від SIPC, то при таких низьких ставках вигода може не вартувати зміни статусу страхування.



Чи хочете ви дізнатися, як податкова служба України зазвичай розглядає такі виплати (Payments in Lieu), якщо ви плануєте звітувати



...



Основні нюанси оподаткування SYEP



Втрата права на податковий кредит:



При отриманні звичайних дивідендів від акцій США брокер утримує 15% податку (withholding tax) згідно з угодою про уникнення подвійного оподаткування. Цей податок можна зарахувати в Україні, доплативши лише різницю.



Для виплат SYEP (Payments in Lieu) брокер також може утримувати податок у США, але українська податкова часто відмовляє у його зарахуванні, оскільки цей платіж не вважається дивідендом за українським законодавством. Це може призвести до фактичного подвійного оподаткування

.











The_Rebel написав: fox767676 написав: The_Rebel

Де у вас долар? ))

Я трансферомго ібкр поповнюю євро і доларом нема проблем

Тільки євро вигідніше Де у вас долар? ))Я трансферомго ібкр поповнюю євро і доларом нема проблемТільки євро вигідніше

Долар - це той, що повернувся із ОВДП. Частково ще на рахунках в банках (Моно, Сенс), частково вже нал. Так, буду відкривати ТрансферГо, надіявся Револют отримає ліцензію чи щось таке і залишиться Долар - це той, що повернувся із ОВДП. Частково ще на рахунках в банках (Моно, Сенс), частково вже нал. Так, буду відкривати, надіявся Револют отримає ліцензію чи щось таке і залишиться



не бачу в ТГ взагалі можливості переказати $

на рахунок.

німецький.

воно само скидає в єдиний варіант "на картку", це вже не підходе, а переслати доляри ніби пропонує лише з України, і десь аж за 6%...







fox767676 написав: Ну мені по ADIV SYEP обіцяє різке зростання %

Подивимось Ну мені по ADIV SYEP обіцяє різке зростання %Подивимось



як так вийде?

Оскільки ADIV складається з акцій великих, стабільних компаній (Blue Chips), попит на його шорт зазвичай невисокий.



Очікувана вигода від SYEP: Мінімальна (близько 0.1% – 0.15% річних).



Податковий нюанс: Оскільки це дивідендний фонд, участь у SYEP може бути ризикованою. Якщо брокер позичить ваші акції ADIV саме в момент виплати дивідендів, ви отримаєте «платіж замість дивідендів» (PIL), який в Україні оподаткується за ставкою 18% + 5%, замість можливих 9% + 5% для звичайних іноземних дивідендів.



Важливо для українців: ADIV — це американський ETF (зареєстрований у США). Якщо ви купуєте його через європейського брокера або як податковий резидент України, враховуйте податок 15% (withholding tax), який США утримують автоматично.



Бажаєте порівняти ADIV з його європейським аналогом (UCITS), щоб уникнути проблем із купівлею американських ETF?

Навзаєм.Лише ми (люди з відкладеним споживанням), турбуємось про Землю, але нас так мало...Решта пускає з димом не лише свій можливий 1млн$, але й узагалі все підряд...> - як завжди цікаво, хоч і як завжди простині))зіс іс а вей...> Щось гілки про акції не дуже в пошані на форумі. Після закриття Революту не закидував на ІБКР. Говорять, ТрансферГо зараз найвигідніший, але лише в Євро( А у мене доларБезумовний-- Райф. 0% з картки на картку.Геномка поки безплатна (лише 1€ за 5000 на вихід), а потім буде 20€ абонки, =0.2% на 10тис.І моно через ТГ 0.2% по суботах. Майже по всіх. Цю вони вирішили пропустити. Чомусь. Може кінець місяця? Нічо, нічо, я почекаю...Ще заманювали низькими комісіями за перекази типу "гугл.пей", почав навіть вносити картку, але спитало адресу -- і перехотілось... Вона ж не зійдеться з адресою реєстрації ТГ.> По Темі гілки - диверсифікація бетон, фонда та ОВДП. В метали не встиг влізти, завжди відчувалось дорого, а воно все росло і росло. З крипти вийшов повністю, хоча ніколи там більше 10% і не було. У кого ще щось є? Або у що можна вкласти в Україні/ з України?Бетон у якій країні?В Україні якось непевно все...> Поки найкращий перфоманс у мене у- всього (ріст вартості плюс діви) дало 18.6% за неповний 2025, за цей вже десь 6%. Приблизно іду ногу з СП500, тож це саме можна було заробити вкладаючи просто в ірландські ETF, але це в мене був перший рік на ІБКР, тож вирішив експерементувати.Це ріст у $?Бо у єврах еспішка за минул.рік майже не росла. Якщо не рахувати вже аж від торішньої ями.А от світ ріс...Тому й купував недавно сп, подумавши, що таки ж її черга рости.> Також подавпару днів тому. Прийняли, але ще будуть запити на файли з ІБКР, як я зрозумів з Гука (також його дивлюся). По його рекомендації продав усі збиткові акції до 31 грудня, а в новому році відкупив. Тож податки вийшли не дуже великі.Мав трохи часу і таки доробив деклар. І одразу відчув явну інвестицію в себе, ще й безплатну.Не повірив словам сайтущо ніби-то не беруть файли десь у свої бази.Вимикав інет перш ніж добавати файли. То воно спочатку поскаржилось на нестачу курсів валют. А потім дало лише pdf. А xml не дало. То й не треба. Мені майже нема чого вносити.Але здивувало, що на екрані воно записало % ibkr в п 10.13. А мало би в 10.10...Ще вразило, що податкова вважає прибутком погашення-продажі овдп. Дич якась... Добре хоч для іноземн.інвестицій бере різницю купівлі-продажу.> П.с. В принципі, на самій біржі можна робити диверсифікацію. Я випадково купив для проби Ексон мобіл трошки раніше СВО Трампа, то коли все падало у березні, воно хоч трохи компенсувалоІ все-таки вражає, що вуглеводні ще на щось у світі суттєво впливають. Коли вже є і купа електромашин, і казкові проекти Маска зробити акум на всю Австралію.Успіхів їм.Не розумію як можливо у воюючій країні, з проблемами на фронті й мобілізації, і мати 10%, проти середньорічних 9.17% СП500 за останні 40 років...Але цікаво якщо все вийде.Десь під час реєстрації проскакувала інфо, що це зменшує гарантії на вклад. Зараз читаю:так і є:не бачу в ТГ взагалі можливості переказати $на рахунок.німецький.воно само скидає в єдиний варіант "на картку", це вже не підходе, а переслати доляри ніби пропонує лише з України, і десь аж за 6%...як так вийде? Bobua

Повідомлень: 2704 З нами з: 24.08.10 Подякував: 129 раз. Подякували: 190 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2026 11:58 Bobua

> Лише ми (люди з відкладеним споживанням), турбуємось про Землю, але нас так мало...

Ага, але тут головне не перегнути палицю, бо кожен долар дорожчий сьогодні не лише з точки зору інфляції, але і з точки зору людського життя. Тож це ще й філософське питання. Умовно кажучи, у 20 років 50 тис.$ краще відчувається ніж 1 млн.$ у 70 років) Адже можна дозволити собі подорожі, машину, з дівчатами легше з грошима) А в 70 років вже людині багато не треба, тож або продовжують просто далі збирати по інерції (Як Баффет), або дістанеться родичам. Тож все ж таки треба для себе визначити точку, де почати витрачати навіть у шкоду майбутнім складним відсоткам.



>Безумовний лідер вигоди -- Райф. 0% з картки на картку.

Якщо можна детальніше, ніколи не знав що Райф пропускає за кордон платежі



>Безумовний лідер вигоди -- Райф. 0% з картки на картку.

Якщо можна детальніше, ніколи не знав що Райф пропускає за кордон платежі



>Бетон у якій країні?

В Україні якось непевно все...

Закарпаття (поки будується стабільними темпами) та Угорщина (периферія)



>Це ріст у $?

Бо у єврах еспішка за минул.рік майже не росла. Якщо не рахувати вже аж від торішньої ями.

А от світ ріс...

Тому й купував недавно сп, подумавши, що таки ж її черга рости.

Так, було все в $. На вихідних вперше поповнив через ТрГо у Євро (поміняв дол. у Моно). Тож я так розумію за Євро краще купувати європейські акції, якраз їх у мене і не було для диверсифікації. Торік основний приріст дала Нвідіа, вчасно зайшов і вчасно вийшов, отримав по ній десь 70%. Без цієї угоди портфель може дав би максимум 6-8% у дол. Маю на увазі відкриті угоди, закриті та діви. Але Нвідіу вже встиг відкупити у цьому році по 80.



>І все-таки вражає, що вуглеводні ще на щось у світі суттєво впливають. Коли вже є і купа електромашин, і казкові проекти Маска зробити акум на всю Австралію.

Більше того, споживання навіть росте доисть швидкими темпами (до 9% в рік) і стабілізується можливо лише в 30-х чи 40-х рр. Адже там крім енергії, ще й нафтохімія, авіація ітп



>Успіхів їм.

Не розумію як можливо у воюючій країні, з проблемами на фронті й мобілізації, і мати 10%, проти середньорічних 9.17% СП500 за останні 40 років...

Але цікаво якщо все вийде.

От я цього також боюся, мені здається вони просто прикриваються "дохідністю в доларах", доки курс більш-менш стабільний. А якщо курс раптово впаде у 2 рази, то фіг вони переоцінять так активи. Тому дивлюся на ситуацією з допомогою ЄС, на цей рік і половину наступного її ніби вистачає, а потім треба буде кудись перейти з Інжуру Ага, але тут головне не перегнути палицю, бо кожен долар дорожчий сьогодні не лише з точки зору інфляції, але і з точки зору людського життя. Тож це ще й філософське питання. Умовно кажучи, у 20 років 50 тис.$ краще відчувається ніж 1 млн.$ у 70 років) Адже можна дозволити собі подорожі, машину, з дівчатами легше з грошима) А в 70 років вже людині багато не треба, тож або продовжують просто далі збирати по інерції (Як Баффет), або дістанеться родичам. Тож все ж таки треба для себе визначити точку, де почати витрачати навіть у шкоду майбутнім складним відсоткам.>Безумовний лідер вигоди -- Райф. 0% з картки на картку.Якщо можна детальніше, ніколи не знав що Райф пропускає за кордон платежі>Безумовний лідер вигоди -- Райф. 0% з картки на картку.Якщо можна детальніше, ніколи не знав що Райф пропускає за кордон платежі>Бетон у якій країні?В Україні якось непевно все...Закарпаття (поки будується стабільними темпами) та Угорщина (периферія)Так, було все в $. На вихідних вперше поповнив через ТрГо у Євро (поміняв дол. у Моно). Тож я так розумію за Євро краще купувати європейські акції, якраз їх у мене і не було для диверсифікації. Торік основний приріст дала Нвідіа, вчасно зайшов і вчасно вийшов, отримав по ній десь 70%. Без цієї угоди портфель може дав би максимум 6-8% у дол. Маю на увазі відкриті угоди, закриті та діви. Але Нвідіу вже встиг відкупити у цьому році по 80.>І все-таки вражає, що вуглеводні ще на щось у світі суттєво впливають. Коли вже є і купа електромашин, і казкові проекти Маска зробити акум на всю Австралію.Більше того, споживання навіть росте доисть швидкими темпами (до 9% в рік) і стабілізується можливо лише в 30-х чи 40-х рр. Адже там крім енергії, ще й нафтохімія, авіація ітп>Успіхів їм.Не розумію як можливо у воюючій країні, з проблемами на фронті й мобілізації, і мати 10%, проти середньорічних 9.17% СП500 за останні 40 років...Але цікаво якщо все вийде.От я цього також боюся, мені здається вони просто прикриваються "дохідністю в доларах", доки курс більш-менш стабільний. А якщо курс раптово впаде у 2 рази, то фіг вони переоцінять так активи. Тому дивлюся на ситуацією з допомогою ЄС, на цей рік і половину наступного її ніби вистачає, а потім треба буде кудись перейти з Інжуру The_Rebel

