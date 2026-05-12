Диверсифікація. Грошей на
майбуття. Куди у світі?

Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 10:44

  Bobua написав:
  Faceless написав:
  Bobua написав:Лише ми (люди з відкладеним споживанням)

Або з відкладеним життям.


А чи є життя у осіб, що працюють щодня, тратять все в нуль, і чекають пенсії "аби нарешті відпочити"? І потім всім кажуть "а як жити на таку маленьку..."
У них справді було якесь життя?

Чи може таки краще тратити менше і працювати на F.I.R.E.?


В нуль це ще добре :). Часто в мінус живуть - кредит на авто, на подорожі, на навчання, на стоматологію, на пластику і тп, такий стиль життя. Але знову ж таки треба дивитися конкретну ситуацію. Може хтось (якась) зробила пластику і потім вдало вийшла заміж. Може хтось у 22 роки взяв круту тачку в кредит і погуляв на славу в молодості, але що з тачкою, що без просидів клерком у офісі все життя. Тому хоч є що згадати.

Я у своєму середньому віці вже не женусь за понтами, тому й споживання невелике. Ніколи не було айфону чи бмв, хоча можу собі зараз дозволити. Але зараз потрібен простий працюючий агрегат, який виконує свої функції. Років 10-15 тому дійсно хотів би мати і айфон, і бмв, тож всьому свій час.

Вище обгорювали Тараса Гука, дивився його відео 2-х річної давності, то він там рахував, що для його поточного рівня витрат (500 дол. в місяць) необхідно 500*12/0,04 = 150 тис. дол. для FIRE. 0,04 - це 4%-на середня річна неризикова дохідність на капітал.

Зараз він уже біля цієї цифри ніби, але говорить, що буде тягнути лямку далі доки працездатність дозволяє. Вже ставить собі цілі 300 тис, півмільйона і тп. З одного боку це добре, але з іншого боку якщо не користуватися накопиченнями, то вони просто циферки на табло у брокера. Хоча, звичайно, півмільйона і у поважному віці ой як пригодяться, та це не те, як молодому чи середньому віці.

П.с. Порахував свої приблизні трати за рік і співставив їх з доходами НЕ від зарплати у моїй декларації (ОВДП, акції і тп), то таким темпом у цьому році другі мають вже перекрити перші. Тобто теоретично, я вже міг би фаєритися) Але, по-перше, це більше із-за значної частки гривневих 17-18% ОВДП, а у твердій (неризиковій) валюті показники були б меншими. По-друге, тверда валюта долар вже давно не така тверда, інфляція і її нещадно жере, навряд чи Тарас Гук проживе на ці ж 500 дол./місяць в цьому році, а тим більше до кінця життя. І по-третє, завджи трапляються непердбачувані витрати, а от непередбачувані співрозмірні доходи - набагато рідше :D
The_Rebel
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 21:03

  Bobua написав:
Та ще в минулому році почалась та акція.
Мала бути ніби до кінця грудня, але триває і триває.
https://uainvest.com.ua/p2p-abroad тут застаріло. Дані точні, але і райфу, і альянсу нема.
Картка звичайна. ,instant. Не кред., як інет пише.
Ще у райфі доляри на єври міняють напряму (з карток) навіть вигідніше за деякі дикі обмін, але 400тис небажано перевищувати


Щось не виходить з Райфу, з Моно пройшло ок. З Райфу хтось блокує, відкрив єврову картку, ніби все пропускає, просить підтвердження в Райфі і потім блок. Хз на чиїй стороні - ТрГо чи Райфу

П.с. Навіть якщо не проходить платіж, то акційний суботній нульовий тариф по комісії згорає і хоче вже 2% при наступній спробі
The_Rebel
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 21:15

Прикол. Відправляю 840 євро з єврової картки платіж євро-картка - євро-рахунок.
Приходить пуш в Райфі нібито від ТрансферГо, що неуспішна спроба списати 990 Дол. Причому тут долари?
The_Rebel
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 11:10

The_Rebel Добрий день. Шкода, що виникла проблема під час переказу.
Щоб ми змогли допомогти Вам із вирішенням ситуації, будь ласка, напишіть у чат підтримки в застосунку "MyRaif" ("Навушники"- "Написати в чат") - фахівці перевірять операцію детально та підкажуть, у чому саме причина відмови. Також вони зможуть надати конкретні рекомендації або зняти можливі обмеження.
Будемо раді допомогти розібратись і знайти рішення.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
RaifHelp
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 21:22

  The_Rebel написав:Вище обгорювали Тараса Гука, дивився його відео 2-х річної давності, то він там рахував, що для його поточного рівня витрат (500 дол. в місяць) необхідно 500*12/0,04 = 150 тис. дол. для FIRE. 0,04 - це 4%-на середня річна неризикова дохідність на капітал.


теж зустрічав ці 4% в інетах
але ще не намагався зрозуміти, які ідеї у них вкладають.
якщо 4% (1/25) від капіталу захищеного від інфл -- то чому саме 25 років його шматувати? Дивне число. Навіть дороге КТ ж так точно не дасть прогноз тривалості життя.

якщо як кажете, просто % тратити з 4% облігацій, то теж трохи дивно, бо доляри США за минулі 40 років знецінились втричі.
не "тільки лиш всі" 🤣 здатні так планувати "пенс" життя, аби витрати через 40 років були втричі менші...


Я вже давно досліджував питання витрат, зокрема і перевіряв чи можна вірити держстату:


До речі, сумарно з 2013 по 2021, у ДержСтату інфляція по їжі була більша моєї!
А взагалі -- вражає витривалість тих статистів.
Вони збирають дані, роблять розрахунки, дають результати у вільний, безкоштовний доступ і отримуюють за це, мабуть, якусь невеличку держ.зарплату, а ще й мегатони ненависті й образ від “вдячного населення”.
Що, народе, дуже кортить пожити у інформаційно закритому світі, де корисна інфо буде за гроші, чи ще якось складніше?

viewtopic.php?p=5615735#p5615735


і маю два цікаві висновки:
* вірити цілком можна;
* а якщо свої старі витрати помножити на кумулятивну інфляцію, то бачу цікаву закономірність -- вони майже незмінні (якщо говорити про їжу, а не про разові дорогі багаторічні речі).

Тобто прогнозування і оцінка необхідного рівня капіталу стають простішими.
Уявити вік до якого є сенс жити (аби це було активне життя). От хай хоч би як у Ліни Костенко чи у Патона 100 років.
Поділити капітал на залишок років.
Порівняти зі своїм рівнем витрат.
Захистити кап. від інфл...

До речі інша цікава ідея в інетах.
Про балансування між акціями і облігаціями.
По формулі.
100 мінус вік.
Але вже хочуть чомусь змінювати на 110 мінус вік.
Головна ідея у них, що з віком треба зменшувати ризикові активи на користь не таких ризикових обліг...
У 50р чи 55 порівну ніби як...




  The_Rebel написав:Щось не виходить з Райфу, з Моно пройшло ок. З Райфу хтось блокує, відкрив єврову картку, ніби все пропускає, просить підтвердження в Райфі і потім блок. Хз на чиїй стороні - ТрГо чи Райфу


не пробував тягнути з Райфа.
з його апки лише надсилав. В Геномку.
І вже пів року ці добрі райфові люди взагалі не грабують за переказ. 🙃

З моно може виходить, бо букви рахунку як у Британії.
І х.з. чи ще з когось так можна тягнути?


  RaifHelp написав:Щоб ми змогли допомогти Вам із вирішенням ситуації,


Дякуємо за небайдужість.

А чи можете колись зробити, аби в апці показувало місячний залишок на перекази?
Чи так і надалі треба буде лише методом проб і помилок шукати, яка ще сума проходить...?
Bobua
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 16:09

The_Rebel
А що , Райф заявлено як банк що працює з ТрансферГо?
Якщо вийшло відправити буду здивований.
Що за ЖК в Мукачево якщо не секрет?
З більш близькою датою введення не було ?
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 19:18

Bobua 4% - у даному випадку це можливість вкласти у ліквідні малоризикові активи, на кшталт облігацій США, щоб жити саме на ці 4%, а тіло не чіпати. Тому й множать на 25, наприклад, якщо людина в місяць тратить 600 дол., то потрібно мати капітал (600 * 12місяців) * 25 = 180тис.дол. І тоді якщо вкласти ці 180 тис. дол. під 4%, то отримаємо ці ж 600 доларів у місяць, на які теоретично можна жити, а капітал не чіпати.
Звісно це тільки теорія, бо інфляція не спить. Також можна вкластися у щось більш ризикове і отримувати більше ніж 4% річних, наприклад здавати в оренду авто/квартири і тп. Але це вже або не зовсім пасивний дохід, або не такий ліквідний/малоризиковий, тому стандартом вважається саме 4%
The_Rebel
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 19:25

fox767676 Та не правильно Боба зрозумів, думав він саме тягнув з Райфу, а не штовхав :)
Централ сіті. Мені подобався Грін парк, але там вже дуже дорого було на кінець літа 2025. У Мукачеві в порівнянні з Ужгородом вибір набагато менший, але може це й на краще при продажі.
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 19:40

The_Rebel

Я вже зрадів відкрив рахунок в райфу сподіваючись на альтернативний канал, а там облом :mrgreen: Але мене менеджер попередила - ніякої крипти і переводів.
Так, в Ужгороді конкуренція між забудовниами велика, не так вже й бойко продажі первинки йдуть. Затримки, переноси термінів.
Але вторинка дорога, навіть продавці радянського.фонду носом крутять.
Мукачево краще мабуть у плані рекреації - більше води, природньої та штучної.
Ужгород ближче до Європи, тут є варіанти з видом на "ЄС та НАТО" :D
Та й з вулиць на висоті можно узріти
Закарпаття то Південний Тіроль для бідних :D
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 09:56

про ризики

  The_Rebel написав:отримувати більше ніж 4% річних, наприклад здавати в оренду авто/квартири і тп. Але це вже або не зовсім пасивний дохід, або не такий ліквідний/малоризиковий, тому стандартом вважається саме 4%


Може просто люди хочуть бути чимось зайняті?
А ще якесь та відчуття влади?

Але краще таки спробувати здати хоч щось одне, оцінити зусилля, а потім уявити чи і в старості сил/бажань на те вистачатиме?

І знову ж таки питання ризиків.
Х.з., може колись давня дилема, описана ще Жуль Верном, "ядро проти броні" -- може і вирішиться на користь захисту, і заживем...
Але наразі ми ще не бачили ситуації повного оскотинення московії (як і кндр), не бачили у них масового призову, і як з ним можна буде впоратись, навіть якщо вся Європа і Штати цілодобово робитимуть нам fpv та ai для них.
З власного досвіду -- дуже важко щось побачити влітку навіть з мавіка за 3тис валюти. Довелось вилазити на сонце і помахати рукою, аби помітити де сідати. У тінях дерев влітку ніц не видно. Навіть свою машину вдалось знайти в розривчику лісосмуги лише завдяки неприродній, квадратній формі даху.
Відео в інетах зручні, бо там вже є квадратик підсвітки цілі. :)

У таких умовах ставити все майбутнє на нерухомість? Ще й не захищену "двома прекрасними океанами"...


доступні перекази

  fox767676 написав:Я вже зрадів відкрив рахунок в райфу сподіваючись на альтернативний канал, а там облом


А геномка взагалі заблокувала перекази?

Мені ліміт не підняли, але 10тис спокійно йдуть.

Якби була можливість щомісяця пересилати всі 10тис, то (20+1+1)€ абонплат-комісій -- то не аж дуже дорого. 0.22% Для грошей з Райфа це і буде вся плата за переказ.
Але то треба бути біля банків. Аби вносити також і валюту, а не лише 50тис на обмін.
Інакше менше 10тис, і %коміс більший. :(
Є ще думка пропускати інколи місяць, аби зібрати таки 10тис, але ші пише, що все одно спишуть 20€ в прихований борг...

Дешевше лише у моно через ТГ, але і там ніби кисень почали перекривати. Підняли коміс для вже використаної у минулі місяці картки. З суботніх 0.2%, от прям на очах стрибає до 2.2%!
Поки ще спрацювало (для тієї ж картки) по gpay з суперським 0.1%! Але х.з. чи то надовго... viewtopic.php?p=5954742#p5954742



ціни ETF

А ціни останнього місяця вражають...
Скажене зростання майже всього.
І це на тлі трохи дивних апок.прогнозів, що Ормузи все-все-все поруйнують в світ.економіці. Дивних, бо це ж просто затока, а не панам.канал чи суец.

І купувати аж так дорого -- щось і не хочеться.

А от оборонні etf майже впали на рівень кінця року. Таки докуплю. Вони єдині радували око, коли все було в мінусах.
Або от xdew (sp500, але рівними частками). Нині всі в мінусі, кому скільки совість дозволила.., а він з плюсиком. Треба і такі в портфелі. :) Крім того, він і досі дешевший, аніж у кінці 24р.
