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Диверсифікація. Грошей на
майбуття. Куди у світі?

Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 12:30

Боб
А що геном працює з райфом ?
Геном взимку затребуаав інформацію з 3 карток навіть з тих з яких я не міг відправити,
Пішли аони
Поки трансфера вистачає
Щодо вічнозеленої фонди у Галасюка є відосик про це. Стисло - капітал зараз зосереджений у бігтех тусовки страшно відірваної від земних реалій
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 17:36

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  fox767676 написав:А що геном працює з райфом ?

А чому б йому не працювати?
Із семи банків слав (з картки на картку) -- всі доходили майже миттєво.

А з яких банків тягнете ТрансферГошкою?
Хочу спробувати в суботу з пумби й альї.
А в ідеалі з усіх (крім жадібного прива з його 2%...)
Сподобалось 0.1% з gpay i прямо в ibkr як з моно вийшло. :)


  fox767676 написав:Стисло - капітал зараз зосереджений у бігтех тусовки страшно відірваної від земних реалій

І справді ростуть як дурні...
А от рівнорозподілений sp500 наразі ~ на рівні листопада 24р. У єврах.
Отже, більшість компаній еспішки майже і не розпухли.
Ще би подивитись на ширші амер.індекси, але часу мало...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 17:47

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  Bobua написав:А чому б йому не працювати?
Із семи банків слав (з картки на картку) -- всі доходили майже миттєво.


Мені здається що коло банків що працюють\працювали з закордонними платіжними системаи обмежене Приватом, Моно, Пумбом, Глобусом
Була десь крос-таблиця (банк\платіжна система)на форумі.

А з яких банків тягнете ТрансферГошкою?

Пумб
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 17:59

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:47

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  fox767676 написав:Приватом, Моно, Пумбом, Глобусом


Ще:
Райф 0%
Альянс 0.8%, але з кешбеками купівлі валют виходе ~0.5%
БВР 1%.


А от ТГ знову зобидилась і прибрала мені можливість слати із gpay.
Такі нєрвні перевізники грошей :), що таки відчуваю потребу не заїдатись з геномлянами і тупо платити щомісяця абонку, навіть якби вигіднішеє було збирати більшу суму і пропускати місяці.
Бо як можна на ТГ сподіватись якщо вони то 2.2% замість 0.2% роблять, то gpay вимикають...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:56

Bobua
я ось по червоним індексам(крім нафтових) зранку зрозумів що підсумки візиту Трампа в Пекін не дуже..

Райф у вас працює з геномом чи з ТГ теж?
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 09:26

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Сплатив я податок по фонді
Основний одразу у F14 попав, а військовий чогось не прокльовується
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 15:54

  fox767676 написав:Bobua
я ось по червоним індексам(крім нафтових) зранку зрозумів що підсумки візиту Трампа в Пекін не дуже..

Райф у вас працює з геномом чи з ТГ теж?


Лише з Геноном.
У ТГ для всього страшні комісії (+2%!): viewtopic.php?p=5956368#p5956368


https://youtu.be/CBVt8ba8eZs?si=G1P4vpzfJCkwp8gd
Тут Портников в кінці вже каже про "крах імпер.домінантів", "жодна держ. не вічна, ... федеративні держави є найбільшими кандидатами на зникнення з політичн.карти світу"...

І після такого виникає думка -- а що саме тоді є "безпечною гаванню"? Облігації? Країни, яка є кандидатом на зникнення... Чи таки акції корпорацій?
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 10:33

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Не знаю на шо цей хитрун Портніков наяткає
США ? РФ? ФРН? Швейцарія? ЄС?
За Швейцарію - статус міжнародного центру накопичення капіталів + грамотна політична філософія + коллайдер спонукають мене з віком підвищувати частку безготівкового CHF + їх держоблігацій (Eidgenossen) у портфелі
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 18:09

краще тратити менше і працювати на F.I.R.E.

  The_Rebel написав:
  Bobua написав:
  Faceless написав:Або з відкладеним життям.


А чи є життя у осіб, що працюють щодня, тратять все в нуль, і чекають пенсії "аби нарешті відпочити"? І потім всім кажуть "а як жити на таку маленьку..."
У них справді було якесь життя?

Чи може таки краще тратити менше і працювати на F.I.R.E.?


В нуль це ще добре :). Часто в мінус живуть - кредит на авто, на подорожі, на навчання, на стоматологію, на пластику і тп, такий стиль життя. Але знову ж таки треба дивитися конкретну ситуацію. Може хтось (якась) зробила пластику і потім вдало вийшла заміж. Може хтось у 22 роки взяв круту тачку в кредит і погуляв на славу в молодості, але що з тачкою, що без просидів клерком у офісі все життя. Тому хоч є що згадати.

Я у своєму середньому віці вже не женусь за понтами, тому й споживання невелике. Ніколи не було айфону чи бмв, хоча можу собі зараз дозволити. Але зараз потрібен простий працюючий агрегат, який виконує свої функції. Років 10-15 тому дійсно хотів би мати і айфон, і бмв, тож всьому свій час.

Вище обгорювали Тараса Гука, дивився його відео 2-х річної давності, то він там рахував, що для його поточного рівня витрат (500 дол. в місяць) необхідно 500*12/0,04 = 150 тис. дол. для FIRE. 0,04 - це 4%-на середня річна неризикова дохідність на капітал.

Зараз він уже біля цієї цифри ніби, але говорить, що буде тягнути лямку далі доки працездатність дозволяє. Вже ставить собі цілі 300 тис, півмільйона і тп. З одного боку це добре, але з іншого боку якщо не користуватися накопиченнями, то вони просто циферки на табло у брокера. Хоча, звичайно, півмільйона і у поважному віці ой як пригодяться, та це не те, як молодому чи середньому віці.

П.с. Порахував свої приблизні трати за рік і співставив їх з доходами НЕ від зарплати у моїй декларації (ОВДП, акції і тп), то таким темпом у цьому році другі мають вже перекрити перші. Тобто теоретично, я вже міг би фаєритися) Але, по-перше, це більше із-за значної частки гривневих 17-18% ОВДП, а у твердій (неризиковій) валюті показники були б меншими. По-друге, тверда валюта долар вже давно не така тверда, інфляція і її нещадно жере, навряд чи Тарас Гук проживе на ці ж 500 дол./місяць в цьому році, а тим більше до кінця життя. І по-третє, завджи трапляються непердбачувані витрати, а от непередбачувані співрозмірні доходи - набагато рідше :D

краще тратити менше і працювати на F.I.R.E.
https://www.youtube.com/shorts/7B0fSOFjiEQ
flyman
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