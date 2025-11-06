|
|
|
З 1 січня у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:55
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка — найнижча допустима сума, яку можна виплатити особі, яка працює за договором доручення або виконує послуги в рамках взаємодії між підприємствами (B2B).
Дивися повний текст З 1 січня у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100715
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:56
В Слупськув2025році мінімальна була 22,02zl нето,в 2026році буе22,62 нето,де ви відкопали таку мінімалку?
-
kovtunvolodumur90
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.12.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 06:44
Ставка різниться від агенції до агенції. В 2025 у мене в одній агенції було 23,99, в іншій 25
-
novoaua
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 30.12.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|