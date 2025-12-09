Finance.ua: Які виплати, пільги та гарантії отримують...

Додано: Чет 01 січ, 2026 22:41

Це не вирішення проблеми демобілізації для тих хто й так в армії. Тому що система контрактів не враховує попередній час служби по мобілізації. Справедливість в чому? Як новопризваний, так і солдат, що у війську вже 4 рік, всі вони будуть зрівняні в часі укладення контракту, ну хоча б на 2 роки. У підсумку: відслужив 2, отримав бронь на 1 рік, а добровольці: відслужили 6 чи навіть більше років, бронь на 1 рік… справедливо, що ж, хай буде… однак і тут проблема в статистиці: доки є орки, мусимо бути готовими до нової війни, тому 800 тисячна армія буде в режимі нон-стопу, це без резерву, який за час повномасштабної так і не був створений, а враховуючи потенційно відтік населення після відкриття кордонів по завершенню військового стану, логічно що ні резерву, ані демобілізації як такої для всіх військових може й не бути… хоча про що я… війна триває і триватиме, доки москальські виродки є. Хочете миру - готуйтеся до війни!