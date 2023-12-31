|
Форумчани року 2026
Додано: Пон 05 січ, 2026 14:23
Шановні форумчани, медалі як і раніше будуть вручатися щотижня.
1. Найпопулярніший автор (той, який сукупно набере за свої повідомлення за період найбільшу кількість оцінок "+1")
2. Найкорисніший матеріал (за результатами оцінок "+1" за окремий конкретний матеріал)
3. Найбільша кількість корисних посилань у Форумі на сторінки Порталу Finance.UA які мають +1
Додано: Пон 05 січ, 2026 14:23
За 01.01.2025 - 04.01.2025rjkz
- найбільша кількість +1rjkz
- повідомлення з найбільшою кількістю +1Топ-10 по першому пункту:
rjkz
Ой+
Vadim_
moveton
Navegantes
hxbbgaf
Hotab
Василь-Рівне
alibob
wild.tomcatТоп-10 по другому пункту:
rjkz Повідомлення
hxbbgaf Повідомлення
Ой+ Повідомлення
Миша-клиент Повідомлення
Hotab Повідомлення
Кащей Повідомлення
wild.tomcat Повідомлення
M-Audio Повідомлення
Faceless Повідомлення
rjkz Повідомлення
Додано: Пон 12 січ, 2026 11:52
За 05.01.2026 - 11.01.2026
orest - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Realist - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
orest
dr_bastm
Shaman
Hotab
slonomag
Water
smdtranz
maniachello
Господар Вельзевула
moveton
Топ-10 по другому пункту:
orest Повідомлення
dr_bastm Повідомлення
Water Повідомлення
smdtranz Повідомлення
Господар Вельзевула Повідомлення
adeges Повідомлення
maniachello Повідомлення
orest Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
slonomag Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Realist
Додано: Пон 19 січ, 2026 10:47
За 12.01.2026 - 18.01.2026
rjkz - найбільша кількість +1
rjkz - повідомлення з найбільшою кількістю +1
maniachello - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
rjkz
Бетон
BIGor
Хомякоид
Amethyst
orest
Vadim_
Realist
Shaman
Дюрі-бачі
Топ-10 по другому пункту:
rjkz Повідомлення
rjkz Повідомлення
orest Повідомлення
Бетон Повідомлення
adeges Повідомлення
Realist Повідомлення
akurt Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Топ по третьому пункту:
maniachello
Додано: Пон 26 січ, 2026 11:28
За 19.01.2026 - 25.01.2026
Бетон - найбільша кількість +1
Freza - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
Бетон
Navegantes
Господар Вельзевула
Shaman
Striker
Wirująświatła
Freza
rjkz
Hotab
foxluck
Топ-10 по другому пункту:
Freza Повідомлення
Shaman Повідомлення
Striker Повідомлення
Бетон Повідомлення
Бетон Повідомлення
Господар Вельзевула Повідомлення
maniachello Повідомлення
Миша-клиент Повідомлення
Миша-клиент Повідомлення
akurt Повідомлення
Додано: Пон 02 лют, 2026 11:01
За 26.01.2026 - 01.02.2026
jabba - найбільша кількість +1
Бетон - повідомлення з найбільшою кількістю +1
jabba - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
jabba
moveton
Господар Вельзевула
Бетон
osafly
Amethyst
Shaman
fox767676
Striker
adeges
Топ-10 по другому пункту:
Бетон Повідомлення
Господар Вельзевула Повідомлення
adeges Повідомлення
s0v7a Повідомлення
jabba Повідомлення
jabba Повідомлення
orest Повідомлення
osafly Повідомлення
Howl Повідомлення
moveton Повідомлення
Топ по третьому пункту:
jabba
moveton
Додано: Пон 09 лют, 2026 10:58
За 02.02.2026 - 08.02.2026
Damien - найбільша кількість +1
smdtranz - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Damien
hxbbgaf
moveton
smdtranz
slonomag
rjkz
viy
Navegantes
Faceless
Hotab
Топ-10 по другому пункту:
smdtranz Повідомлення
slonomag Повідомлення
viy Повідомлення
Damien Повідомлення
барабашов Повідомлення
Shaman Повідомлення
Damien Повідомлення
adeges Повідомлення
Hotab Повідомлення
Hotab Повідомлення
Топ по третьому пункту:
moveton
