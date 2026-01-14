RSS
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вот только не знаю, как установить, прихожанином какой церкви являлся усопший


деякі люди ніколи не були в церкві (окрім хрещення у віці 3-4 місяці, якого вони звісно не пам'ятають), але за часи пізнього совка , і досі у церкві відспівували всіх комуністів (хоч ті за життя не були "віруючими"), тому вас теж відспівають діти(чи онуки), якщо ви тільки в заповіті не зазначити :
"ЛАДа ні в якому разі не відспівувати, забороняю" :lol:
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:07

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вот только не знаю, как установить, прихожанином какой церкви являлся усопший


деякі люди ніколи не були в церкві (окрім хрещення у віці 3-4 місяці, якого вони звісно не пам'ятають), але за часи пізнього совка , і досі у церкві відспівували всіх комуністів (хоч ті за життя не були "віруючими"), тому вас теж відспівають діти(чи онуки), якщо ви тільки в заповіті не зазначити :
"ЛАДа ні в якому разі не відспівувати, забороняю" :lol:

Мои дети тоже атеисты, так что им это в голову не придёт.
И некрещённых, насколько знаю, не відспівують.
А те "комуністи" были крещёными.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 січ, 2026 16:08, всього редагувалось 1 раз.
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:08

  fox767676 написав:мабуть дійсно не треба чіпати бандерлога з його віруваннями
я десь рік тому провів чисто інтелектуальну размінку - легку провокацію на тему християнства
так він написав що "аж взбодрився"

Якщо релігійна тема так чіпляє, то стартаніть окрему гілку та кохайтеся там з цим скільки завгодно - з бандерлогом та іншими небайдужими.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:30

Напад росії і білорусі на Україну

Ви хотіли сказати віруючих прихожан конкретного патріархату?
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:32

Це не "гонєнія", а впровадження щодо конкретних кримінальніх дій митрополітів
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:35

Banderlog
Всі побачили?
Це напевно Будівельник закликає до бунту під час Війни на користо педерації?
Це напевно Будівельник порівнює вірян ПЦУ з вірянами Московського підпорядкування
Це напевно Будіельник створив срач...

То як
Будуть думати ті кому по посаді це треба робити де публічне а де персональне
Де КОРИСНЕ для України
а де Корисне для педерації..
І хто є носієм КОРИСНОГО для України
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:40

Faceless
так віруючим конкретного патріархату.
2
1
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 19:10

Re: Релігія

Очень правильно выбрана мастер-ветка для "Религии"👍
"Релігія" це і про Політику та гроші у т.ч.
