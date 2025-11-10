|
|
Як дешевше доїхати на таксі вночі: УЗ домовилася про знижки
|
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:16
Пропонуємо до обговорення:
Через обстріли ворога та перебої з електропостачанням поїзди все частіше прибувають до великих міст після опівночі, коли вже діє комендантська година. Щоб пасажири могли безпечно дістатися додому, Укрзалізниця разом із сервісами Uklon і Bolt запустила спільну ініціативу підтримки.
Дивися повний текст Як дешевше доїхати на таксі вночі: УЗ домовилася про знижки
|
|
