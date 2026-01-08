Finance.ua: EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну...

Пояснюємо, що варто знати перед вибором, які у станцій можливості, й ціни на них У сучасному житлі від світла залежить ледь не все. Електроплити, бойлери, індивідуальне опалення, різноманітна побутова техніка працюють за наявності електроенергії. Але в умовах жорстких відключень правила гри змінюються. Станом на сьогодні в українців на першому місці не лише комфорт, а задоволення базових потреб – щоб помешкання було освітленим і теплим. За цих обставин на допомогу приходять альтернативні акумуляторні джерела енергоживлення. Finance.ua підготував огляд зарядних станцій, на які варто звернути увагу взимку 2026.
"Станції невеликої потужності вистачить, щоб ввімкнути ... чи холодильник" Правильно. Нечего обращать внимание, что так случилось, что холодильник не инверторный и поэтому стартовая мощность у него побольше, чем 300-900 Вт и попытка его включить только активирует защиту от перегруза.
"Наприклад, місткість батареї EcoFlow DELTA 2 становить 1024 Вт·год. Якщо до нього під’єднати 400-ватний холодильник і 100-ватний телевізор, то заряду вистачить приблизно на дві години." По-любому не хватит. Если, конечно, не разобрать станцию и подключать напрямую к батарее. А на инверторе потери 10-30% в зависимости от исполнения станции. Конечно, тоже совершенно несущественный параметр. Как и, например, уровень шума при работе инвертора.
"...коліс для транспортування квартирою. Остання опція може бути особливо корисною, адже вага станцій варіюється в середньому від 4−5 кг до 20−30 кг." Если таких колёс, что по квартире ездить, то не особенно полезной. Самое интересное со станцией начинается, когда она сядет и нужно для её зарядки прогуляться в какой-нить пункт незламности. Вначале по лестнице с этажа так 15го, потом по улице, где ни разу не ламинат уложен...
Andrey2512 написав:На таких ёмкостях станции сильно не выживешь ))) нужно выбирать от 2х кВт ёмкости )
Тут одна такая в рассмотренных есть Только, если по лестницам с ней гулять, то думаю, что для большинства и не более. Даже с 22 кг у этой не каждая девочка вприпрыжку побегает. Поэтому моя знакомая, живущая на седьмом этаже, а станцию частенько заряжающая на работе от генератора, предпочитает ограничиваться 600-800 Вт*ч.
Wirująświatła написав:из минусов там обычный литий внутри. не liferpo4
Так-то ж и оно Для редких выездов на пикник. А для тех, кто сейчас в Украине ринулся закупать зарядные станции, зарядка на 150 Вт при 1 кВт*ч батарее сильно ограничивает применимость. Хотя, если от генератора на работе, то за весь рабочий день может и успеет. Но на работу тогда придётся и в выходные ходить
п.с. побачив в огляді свою продану Anker 535, прослізився. Але потім згадав, що там кулери дуже неприємно працювали, тому і продав, хоча сама станція прикольна, ліхтариком постійно користувався. І там помилка в описі, не Li-Ion, а LiFePO4 повинен бути.
Свистят. У лиферов примерно 10 кг на 1280 Вт*ч. Тут минимум в два раза тяжелее обязано быть. Или да, ёмкость очень китайская. Вон, валяется OLPZ на 150 Ah, который мне под шумок начала отключений в ноябре 2022 впарили. От этой ёмкости в нём только размер коробки. Реально 50 Ah в лучшем случае. Зато лёгкий и немного дешевле честных.
А ещё напомню, что тут не про отдельные акки, а про моноблочные станции, где инвертор с зарядкой тоже по лестнице в той же коробке тащить.
Подзвонив на Міст-пошту, спитати як процес розмитнення моєї станції. Отримав відповідь:
зараз через перебої зі світлом, багато хто купляє їх за кордоном. А тому митниця їх стала більш уважно перевіряти) Тому очікуйте: 5 днів підготовка до розмитнення + 10 днів може тривати сама перевірка ))
Хорошо, що баригам за хабар швидше перевіряють) Країна можливостей