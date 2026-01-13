|
|
Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
|
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:06
Пропонуємо до обговорення:
Досить часто перед сном люди забувають про важливу рутину — від’єднати електроприлади від розетки. Електрики наголошують: прості дії можуть не лише зменшити рахунки за електроенергію, а й знизити ризик несправностей і пожеж. Із посиланням на видання Real Simple розповідаємо, які пристрої варто обов’язково вимикати перед сном.
Дивися повний текст Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
Чергові мамкини ігзперти. "Водночас зношені контакти або внутрішні несправності можуть спричинити перегрів. Вимикання з розетки перед сном зводить цей ризик до мінімуму." Так саме постійне смикання з розетки і без того непрацюючого чайника зношує контакти. Фейспалм.
