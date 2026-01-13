RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Які прилади не можна залишати
увімкненими в розетку на ніч

Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:06

Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч

Пропонуємо до обговорення:
Досить часто перед сном люди забувають про важливу рутину — від’єднати електроприлади від розетки. Електрики наголошують: прості дії можуть не лише зменшити рахунки за електроенергію, а й знизити ризик несправностей і пожеж. Із посиланням на видання Real Simple розповідаємо, які пристрої варто обов’язково вимикати перед сном.

Дивися повний текст
Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:06

Чергові мамкини ігзперти. "Водночас зношені контакти або внутрішні несправності можуть спричинити перегрів. Вимикання з розетки перед сном зводить цей ризик до мінімуму." Так саме постійне смикання з розетки і без того непрацюючого чайника зношує контакти. Фейспалм.
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
