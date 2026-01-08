Finance.ua: EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну...

Додано: Сер 28 січ, 2026 07:35

"Станції невеликої потужності вистачить, щоб ввімкнути ... чи холодильник"

Правильно. Нечего обращать внимание, что так случилось, что холодильник не инверторный и поэтому стартовая мощность у него побольше, чем 300-900 Вт и попытка его включить только активирует защиту от перегруза.



"Наприклад, місткість батареї EcoFlow DELTA 2 становить 1024 Вт·год. Якщо до нього під’єднати 400-ватний холодильник і 100-ватний телевізор, то заряду вистачить приблизно на дві години."

По-любому не хватит. Если, конечно, не разобрать станцию и подключать напрямую к батарее. А на инверторе потери 10-30% в зависимости от исполнения станции. Конечно, тоже совершенно несущественный параметр. Как и, например, уровень шума при работе инвертора.



"...коліс для транспортування квартирою. Остання опція може бути особливо корисною, адже вага станцій варіюється в середньому від 4−5 кг до 20−30 кг."

Если таких колёс, что по квартире ездить, то не особенно полезной. Самое интересное со станцией начинается, когда она сядет и нужно для её зарядки прогуляться в какой-нить пункт незламности. Вначале по лестнице с этажа так 15го, потом по улице, где ни разу не ламинат уложен...