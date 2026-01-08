RSS
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 07:35

Finance.ua: EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну...

Пропонуємо до обговорення:
Пояснюємо, що варто знати перед вибором, які у станцій можливості, й ціни на них
У сучасному житлі від світла залежить ледь не все. Електроплити, бойлери, індивідуальне опалення, різноманітна побутова техніка працюють за наявності електроенергії. Але в умовах жорстких відключень правила гри змінюються. Станом на сьогодні в українців на першому місці не лише комфорт, а задоволення базових потреб – щоб помешкання було освітленим і теплим. За цих обставин на допомогу приходять альтернативні акумуляторні джерела енергоживлення. Finance.ua підготував огляд зарядних станцій, на які варто звернути увагу взимку 2026.

Дивися повний текст EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну станцію
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 07:35

"Станції невеликої потужності вистачить, щоб ввімкнути ... чи холодильник"
Правильно. Нечего обращать внимание, что так случилось, что холодильник не инверторный и поэтому стартовая мощность у него побольше, чем 300-900 Вт и попытка его включить только активирует защиту от перегруза.

"Наприклад, місткість батареї EcoFlow DELTA 2 становить 1024 Вт·год. Якщо до нього під’єднати 400-ватний холодильник і 100-ватний телевізор, то заряду вистачить приблизно на дві години."
По-любому не хватит. Если, конечно, не разобрать станцию и подключать напрямую к батарее. А на инверторе потери 10-30% в зависимости от исполнения станции. Конечно, тоже совершенно несущественный параметр. Как и, например, уровень шума при работе инвертора.

"...коліс для транспортування квартирою. Остання опція може бути особливо корисною, адже вага станцій варіюється в середньому від 4−5 кг до 20−30 кг."
Если таких колёс, что по квартире ездить, то не особенно полезной. Самое интересное со станцией начинается, когда она сядет и нужно для её зарядки прогуляться в какой-нить пункт незламности. Вначале по лестнице с этажа так 15го, потом по улице, где ни разу не ламинат уложен...
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 07:41

На таких ёмкостях станции сильно не выживешь ))) нужно выбирать от 2х кВт ёмкости )
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 07:50

  Andrey2512 написав:На таких ёмкостях станции сильно не выживешь ))) нужно выбирать от 2х кВт ёмкости )

Тут одна такая в рассмотренных есть :) Только, если по лестницам с ней гулять, то думаю, что для большинства и не более. Даже с 22 кг у этой не каждая девочка вприпрыжку побегает. Поэтому моя знакомая, живущая на седьмом этаже, а станцию частенько заряжающая на работе от генератора, предпочитает ограничиваться 600-800 Вт*ч.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 08:22

Самая бюджетная станция на 1квт
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zary ... ZIOl1.html

из минусов там обычный литий внутри. не liferpo4
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 08:36

Re: Finance.ua: EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну.

  Wirująświatła написав:из минусов там обычный литий внутри. не liferpo4

Так-то ж и оно :( Для редких выездов на пикник. А для тех, кто сейчас в Украине ринулся закупать зарядные станции, зарядка на 150 Вт при 1 кВт*ч батарее сильно ограничивает применимость. Хотя, если от генератора на работе, то за весь рабочий день может и успеет. Но на работу тогда придётся и в выходные ходить :roll:
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 09:24

  Andrey2512 написав:На таких ёмкостях станции сильно не выживешь ))) нужно выбирать от 2х кВт ёмкости )

Акумулятор LiFePO4 KOO 12,8V – 280 Ah (3584Wh) LCD (BMS 150A/150А) Smart BT
всего за 30 697₴
  moveton написав:Даже с 22 кг у этой не каждая девочка вприпрыжку побегает

Загальна вага акумуляторної збірки: 12,42 кг
взял в руку вместо сумки и поехал заряжать на работу.
https://rozetka.com.ua/ua/461171319/p461171319/


для сравнения 5квтная дея весит 45кг
не каждый верблюд такой вес потянет на своём горбу

Акумуляторна батарея Deye 5.12 кВт для системи зберігання енергії / 100 Ач / LiFePO4 / 51.2В / 45 кг (SE-G5.1 Pro-B)
за 44 990₴

https://rozetka.com.ua/ua/450430217/p450430217/
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 09:40

  Wirująświatła написав:Загальна вага акумуляторної збірки: 12,42 кг

Це якась туфта. Не може акум 3.5 кВт*год важити 12 кг. Якщо 2.5 кВт*год вже важить 20 кг. Це або помилка в описі, або це галімий Китай і там навіть і половини заявленої ємності немає.

12 кг - це приблизно 1280 Вт*год, не більше. Для прикладу.
https://hotline.ua/ua/computer-akkumuly ... ?tab=about

п.с. побачив в огляді свою продану Anker 535, прослізився. Але потім згадав, що там кулери дуже неприємно працювали, тому і продав, хоча сама станція прикольна, ліхтариком постійно користувався. І там помилка в описі, не Li-Ion, а LiFePO4 повинен бути.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 09:46

  Wirująświatła написав:Загальна вага акумуляторної збірки: 12,42 кг
взял в руку вместо сумки и поехал заряжать на работу.
https://rozetka.com.ua/ua/461171319/p461171319/

Свистят. У лиферов примерно 10 кг на 1280 Вт*ч. Тут минимум в два раза тяжелее обязано быть. Или да, ёмкость очень китайская. Вон, валяется OLPZ на 150 Ah, который мне под шумок начала отключений в ноябре 2022 впарили. От этой ёмкости в нём только размер коробки. Реально 50 Ah в лучшем случае. Зато лёгкий и немного дешевле честных.

А ещё напомню, что тут не про отдельные акки, а про моноблочные станции, где инвертор с зарядкой тоже по лестнице в той же коробке тащить.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 09:48

Re: Finance.ua: EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну.

Подзвонив на Міст-пошту, спитати як процес розмитнення моєї станції. Отримав відповідь:
зараз через перебої зі світлом, багато хто купляє їх за кордоном. А тому митниця їх стала більш уважно перевіряти) Тому очікуйте: 5 днів підготовка до розмитнення + 10 днів може тривати сама перевірка ))


Хорошо, що баригам за хабар швидше перевіряють) Країна можливостей
