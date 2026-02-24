RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Сервіси швидкої доставки іжи
Glovo Bolt food and other

Сервіси швидкої доставки іжи Glovo Bolt food and other
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:31

доход за 1 день в глово
Зображення
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 18:32

Повідомлення Додано: Вів 03 лют, 2026 10:45

Гарантії дохідності прописані в договорі

Зображення
Зображення

https://cutt.ly/1tvSp68C
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 13:01

10к за 30 минут. Реально или нет?

Зображення


Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:26

Це був баг

https://red-forum.com/threads/%D0%A1%D0 ... st-2197631

https://www.facebook.com/share/p/1EDtakH5Fb/
won
 
Повідомлень: 176
З нами з: 15.05.24
Подякував: 319 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:51

Зображення
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:54

Зображення
Повідомлення Додано: Суб 21 лют, 2026 20:12

ни ху-ху себе курьер на тесле)
Любиш драйв, швидкість і хочеш працювати з комфортом? Тоді ця вакансія — для тебе!

Ми шукаємо кур'єра на авто компанії (Tesla) — без шуму мотору, зате з повним зарядом і любов’ю до міста.

Що ми пропонуємо:

Роботу на Tesla — авто компанії;
Заряджання авто — за наш кошт;
Компенсація ремонту;
Брендований одяг та комфортне екіпірування;
Смачні обіди + чай/кава — завжди є чим підкріпитись;
40% знижки на все меню LA П'ЄЦ;
Оплачувану відпустку.
Що очікуємо від тебе:

Повна зайнятість;
Посвідчення водія категорії В;
Відповідальність, пунктуальність, ввічливість;
Орієнтування у місті — краще, ніж у Google Maps;
Твої обов’язки:

Швидка та якісна доставка замовлень нашим клієнтам;
Турбота про авто та акуратне ставлення;
Дотримання графіку, маршруту і гарного настрою.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:37

Зображення
