Сервіси швидкої доставки іжи Glovo Bolt food and other
Любиш драйв, швидкість і хочеш працювати з комфортом? Тоді ця вакансія — для тебе!
Ми шукаємо кур'єра на авто компанії (Tesla) — без шуму мотору, зате з повним зарядом і любов’ю до міста.
Що ми пропонуємо:
Роботу на Tesla — авто компанії; Заряджання авто — за наш кошт; Компенсація ремонту; Брендований одяг та комфортне екіпірування; Смачні обіди + чай/кава — завжди є чим підкріпитись; 40% знижки на все меню LA П'ЄЦ; Оплачувану відпустку. Що очікуємо від тебе:
Повна зайнятість; Посвідчення водія категорії В; Відповідальність, пунктуальність, ввічливість; Орієнтування у місті — краще, ніж у Google Maps; Твої обов’язки:
Швидка та якісна доставка замовлень нашим клієнтам; Турбота про авто та акуратне ставлення; Дотримання графіку, маршруту і гарного настрою.