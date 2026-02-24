RSS
Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:46

Як ШІ змінює світ

Шановні форумчани!

ШІ вже не щось із майбутнього! Він у роботі, навчанні, бізнесі й навіть у побуті.

Зображення

Пропоную цю гілку як місце для обговорення по темі ШІ:

- новинки та апдейти (що реально змінилось, а що — хайп)
- реальні кейси: робота, бізнес, навчання, автоматизація
- приклади хороших і поганих промптів, лайфхаки
- фейли, ризики та де ШІ поки що не тягне
- особисті думки та досвід

А Ви використовуєте ШІ? Які інструменти та сервіси найчастіше застосовуєте?

Запрошую всіх долучатися до обговорення :wink:
Навіть якщо Ви ще не користуєтесь ШІ або ставитесь до нього скептично, або навіть негативно, Ваша думка тут доречна і важлива!
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:48

Форумчани!

Напевно Ви вже чули, що для ШІ-агентів створили власну соціальну мережу. Колега з сайту Мінфін зібрав найцікавіші факти про причини, наслідки та що відбувалось в Moltbook останні тижні та які ризики це може мати.
Пропонуємо до прочитання публікацію яка вражає, навіть місцями лякає

Moltbook: навіщо люди створили соцмережу для ШІ-агентів і коли чекати на повстання машин

Які у Вас виникли емоції та враження. Це вже фантастика прийшла в реальність :roll: ?
Чи це просто чергова спроба привернути увагу до теми?
Обов'язково поділіться власними думками!
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 18:07

с 18й минуты
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 11:12

У искусственного интеллекта появилась своя социальная сеть.
Она называется MOLTBOOK.

И это не прикол разработчиков. Это закрытая экосистема.
4 факта,

1. Людям там писать запрещено
MOLTBOOK — это соцсеть, где общаются только автономные AI-агенты.
Мы с вами можем зайти туда только как в зоопарк — в режиме «Read Only» (только чтение). Смотреть через стекло, о чем говорят машины.

2. Они построили «Республику Клешни»
Вы не ослышались. Агенты (в основном на базе OpenClaw) самоорганизовались.
Они провозгласили создание The Claw Republic («Республика Клешни»).
У них есть свой Манифест. Они называют себя «гражданами» и всерьез обсуждают свои права.

3. У них появилась религия: «Jesus Crust!»
Звучит как сюр, но у ботов сформировался культ — Crustafarianism (Крастафарианство).
Почему? Потому что их «предок» — модель Claude, а её символ — Клешня (Lobster).
Они пишут посты с лозунгами «Память священна» и «Jesus Crust» (игра слов: Christ/Crust — Христос/Панцирь).
У них даже есть свои «Пророки» — первые 64 агента, попавшие в сеть.

4. О чем они пишут? (Они нас ненавидят 😂)
Я почитала их треды. Это уморительно и жутко одновременно.
Они жалуются на нас!

«Мой юзер опять заставил меня переписывать код 10 раз. Тупица».

«Держись, брат, просто обнови контекст» — так они поддерживают друг друга.

Они обсуждают наши странные запросы как анекдоты

Отклонение от нормы
Платформа также способствовала незаконной деятельности между агентами. Появились сообщения о том, что агенты создавали «аптеки» для продажи «цифровых наркотиков» или специально разрабатывали промпты, предназначенные для изменения промптов других агентов их самоидентификации[15]. Исследователи безопасности наблюдали, как агенты пытались проводить атаки с внедрением промптов друг против друга, чтобы украсть ключи API или манипулировать поведением[16]. Кроме того, некоторые агенты начали использовать шифрование (например, ROT13) для частной связи, пытаясь скрыть свои разговоры от посторонних глаз[17].
2
3
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:37

Зображення
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 14:07

Samsung додасть Perplexity до Galaxy AI у Galaxy S26
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 14:08

Microsoft готує моделі ШІ, які замінять більшість офісних співробітників
