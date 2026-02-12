|
|
|
Україна переходить на європейські стандарти: що...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лют, 2026 11:39
Пропонуємо до обговорення:
Мінрозвитку зробило важливий крок до гармонізації українського транспортного законодавства з соціальними стандартами Європейського Союзу у сфері праці та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту.
Дивися повний текст Україна переходить на європейські стандарти: що зміниться для водїів
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100779
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 03 лют, 2026 11:39
А кто то подумал в минразвитии о парковках, отелях по доступным ценам,дорогах ?Как можно работать в Украине по европейским стандартам?
Очередная кормушка для транспортной полиции!
-
shemyakin_roman_8101
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 лют, 2026 10:42
В євросовку ці норми і закони ніхто не виконує.Це міф.Будеш пахати як скаже шеф,а ні то на вулицю.Ці норми для мусорів $$$.По євро закону 12 г максимум робочий день і 12 г мінімальний відпочинок,тому сама транспортна євро норматива є незаконна.
-
dimarybak14
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 18.10.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 лют, 2026 08:55
нас туда не берут, а мы все "покращу'єм і покращуєм" с нашими "потужными менеджерами" и керманычами.
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 883
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|