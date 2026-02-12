RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україна переходить на
європейські стандарти: що...

Україна переходить на європейські стандарти: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лют, 2026 11:39

Україна переходить на європейські стандарти: що...

Пропонуємо до обговорення:
Мінрозвитку зробило важливий крок до гармонізації українського транспортного законодавства з соціальними стандартами Європейського Союзу у сфері праці та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту.

Дивися повний текст
Україна переходить на європейські стандарти: що зміниться для водїів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100779
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 лют, 2026 11:39

А кто то подумал в минразвитии о парковках, отелях по доступным ценам,дорогах ?Как можно работать в Украине по европейским стандартам?
Очередная кормушка для транспортной полиции!
shemyakin_roman_8101
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 10:42

В євросовку ці норми і закони ніхто не виконує.Це міф.Будеш пахати як скаже шеф,а ні то на вулицю.Ці норми для мусорів $$$.По євро закону 12 г максимум робочий день і 12 г мінімальний відпочинок,тому сама транспортна євро норматива є незаконна.
dimarybak14
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 08:55

Re: Україна переходить на європейські стандарти: що...

нас туда не берут, а мы все "покращу'єм і покращуєм" с нашими "потужными менеджерами" и керманычами.
Миша-клиент
 
Повідомлень: 883
З нами з: 02.11.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
 
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна приєднується до SEPA: що зміниться для банків і...
R2 » Чет 12 лют, 2026 18:19
1 309
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лют, 2026 18:19
novajazz1979
Україна розраховує вступити до ЄС вже у 2027 році —...
R2 » Сер 28 січ, 2026 02:18
2 7125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 січ, 2026 07:32
Andrey2512
Президент: Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном чи без
R2 » П'ят 23 січ, 2026 12:15
1 15049
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 січ, 2026 12:15
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15566)
13.02.2026 08:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.