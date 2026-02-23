RSS
Тарифи для пенсіонерів у
2026 році від Київстар,...

Тарифи для пенсіонерів у 2026 році від Київстар,...
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:33

Тарифи для пенсіонерів у 2026 році від Київстар,...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість мобільного зв’язку в Україні продовжує зростати, і для пенсіонерів оплата тарифів дедалі частіше стає серйозним фінансовим навантаженням. Особливо це стосується тих, хто користується кнопковими телефонами та не потребує мобільного інтернету.

Тарифи для пенсіонерів у 2026 році від Київстар, Vodafone та lifecell: де дешевше
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:33

Ось погляньте на хитрощі отієї кий зірки. Ось вам отакий об'єм послуг, аби губи помахати, а пла ми трішки змінено. Та чи не простіше було б просто, абонентам пенсійного віку зменьшити розмір плати на, якийсь відсоток ?
valera_po_a
Додано: Вів 24 лют, 2026 22:38

самый дешевый киевсрани для пенсов 150 грн "Дзвінкі для батьків 2020" 75 минут, 3 Гб))
lazerdalnom
