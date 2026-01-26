|
|
|
Три способи отримання відомостей про доходи: покрокова...
|
Додано: Пон 16 лют, 2026 20:04
Пропонуємо до обговорення:
У січні в Україні стартувала кампанія декларування доходів. Щоб уникнути помилок при заповненні декларації, важливо мати достовірні дані про отримані доходи, які зберігаються у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків. Отримати ці відомості можна дистанційно або безпосередньо у Центрах обслуговування платників.
Дивися повний текст Три способи отримання відомостей про доходи: покрокова інструкція
-
Додано: Пон 16 лют, 2026 20:04
"Щоб уникнути помилок при заповненні декларації, важливо мати достовірні дані про отримані доходи, які зберігаються у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків"
И никого не смущает, что декларация о доходах, по-идее, как раз и нужна для того, чтобы сообщить налоговой какие были доходы. Но мы действительно спрашиваем какие они были у налоговой и потом типично эти же числа подаём ей взад, только в перетасованном виде по форме декларации. Ибо ПОЛОЖЕНО.
-
Додано: Пон 16 лют, 2026 20:29
moveton написав:
"Щоб уникнути помилок при заповненні декларації, важливо мати достовірні дані про отримані доходи, які зберігаються у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків"
И никого не смущает, что декларация о доходах, по-идее, как раз и нужна для того, чтобы сообщить налоговой какие были доходы. Но мы действительно спрашиваем какие они были у налоговой и потом типично эти же числа подаём ей взад, только в перетасованном виде по форме декларации. Ибо ПОЛОЖЕНО.
Потому что налоговая декларация уже не средство сообщить о своих доходах для расчета суммы налога, а разрешение от государства пользоваться своими деньгами. И если вы там напишете доход больше, чем они знают, они ж не обрадуются, что вы больше налогов заплатите, а задолбают проверками и требованием доказательств, что это действительно ваши деньги. Когда-то попалась статья о том, как внести в налоговую декларацию средства, полученные от работы за границей. Так вот там объяснялось, что для этого нужно взять копии платежных листов, или других документов, подтверждающих выплату, перевести их на украинский язык, заверить в украинском консульстве, и тогда можно приложить к декларации и внести эту сумму (вроде бы налог платить с таких доходов в большинстве случаев не придётся, но есть и исключения).
Додано: Пон 16 лют, 2026 20:52
M-Audio написав:
Потому что налоговая декларация уже не средство сообщить о своих доходах для расчета суммы налога, а разрешение от государства пользоваться своими деньгами.
Всё равно не понятно. НКУ же в большинстве случае разрешает не подавать декларацию, если налоги уплачены агентами. Вполне себе можно пользоваться деньгами и без неё, если эти деньги уже есть в справке из налоговой. Только какого фига он её требует, если в доходах затесалась, например, инвестприбыль? Кстати, справок от брокера при этом никаких прикладывать не требуется. Но декларацию с приложением Ф1 подать обязательно (мало того, налоговая проследит, чтобы была, когда уже в своей справке увидит 112), хотя в ней будут те же самые суммы доходов и налогов.
M-Audio написав:
Так вот там объяснялось, что для этого нужно взять копии платежных листов, или других документов, подтверждающих выплату, перевести их на украинский язык, заверить в украинском консульстве, и тогда можно приложить к декларации и внести эту сумму (вроде бы налог платить с таких доходов в большинстве случаев не придётся, но есть и исключения).
Процедура избегания двойного налогообложения такая, да. Но вроде бы не всегда. Баяли, что даже для дивидендов с акций на IBKR последние годы уже хватает переслать в налоговую типовую W-8BEN без заверений в консульстве. А щасслифчикам, которые эти акции прикупили в Сенсе, как максимум, достаточно справки из самого Сенса. Правда, они налоги платят как раз двойные потому, что из за посредничества Сенса W-8BEN уже не прокатывает. Но декларацию они подавать опять же обязаны, пусть там тех дивидендов и на пару копеек и всё про них в налоговую уже подано.
