Три способи отримання відомостей про доходи: покрокова...

Додано: Пон 16 лют, 2026 20:52

M-Audio написав: Потому что налоговая декларация уже не средство сообщить о своих доходах для расчета суммы налога, а разрешение от государства пользоваться своими деньгами. Потому что налоговая декларация уже не средство сообщить о своих доходах для расчета суммы налога, а разрешение от государства пользоваться своими деньгами.

M-Audio написав: Так вот там объяснялось, что для этого нужно взять копии платежных листов, или других документов, подтверждающих выплату, перевести их на украинский язык, заверить в украинском консульстве, и тогда можно приложить к декларации и внести эту сумму (вроде бы налог платить с таких доходов в большинстве случаев не придётся, но есть и исключения). Так вот там объяснялось, что для этого нужно взять копии платежных листов, или других документов, подтверждающих выплату, перевести их на украинский язык, заверить в украинском консульстве, и тогда можно приложить к декларации и внести эту сумму (вроде бы налог платить с таких доходов в большинстве случаев не придётся, но есть и исключения).

Всё равно не понятно. НКУ же в большинстве случае разрешает не подавать декларацию, если налоги уплачены агентами. Вполне себе можно пользоваться деньгами и без неё, если эти деньги уже есть в справке из налоговой. Только какого фига он её требует, если в доходах затесалась, например, инвестприбыль? Кстати, справок от брокера при этом никаких прикладывать не требуется. Но декларацию с приложением Ф1 подать обязательно (мало того, налоговая проследит, чтобы была, когда уже в своей справке увидит 112), хотя в ней будут те же самые суммы доходов и налогов.Процедура избегания двойного налогообложения такая, да. Но вроде бы не всегда. Баяли, что даже для дивидендов с акций на IBKR последние годы уже хватает переслать в налоговую типовую W-8BEN без заверений в консульстве. А щасслифчикам, которые эти акции прикупили в Сенсе, как максимум, достаточно справки из самого Сенса. Правда, они налоги платят как раз двойные потому, что из за посредничества Сенса W-8BEN уже не прокатывает. Но декларацию они подавать опять же обязаны, пусть там тех дивидендов и на пару копеек и всё про них в налоговую уже подано.