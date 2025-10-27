|
|
Рада готує нові підходи до мобілізації — Веніславський
|
Додано: Пон 16 лют, 2026 20:23
Пропонуємо до обговорення:
В Україні найближчими місяцями можуть представити оновлені підходи до мобілізації. Вони передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур.
Додано: Пон 16 лют, 2026 20:23
Цій пан не розповів коли з-за кордону повернеться його старший син і мобілізується? Ні? Дивно, чому?
