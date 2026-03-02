|
|
|
Як ШІ змінює світ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 28 лют, 2026 15:16
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31708
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3521 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Нед 01 бер, 2026 10:11
Якщо ще недавно світ був охоплений ейфорією навколо генеративних нейромереж, то новий випуск TIME показує, що люди втомлені, налякані та налаштовані критично.
Технологіям терміново потрібен новий, значно кращий PR...
Номер піднімає кілька тем:
▪️Гонка титанів - OpenAI проти Anthropic. Ми вже спостерігаємо наживо цей процес.
▪️Дивацтва фондового ринку 2026 року. Технологічний зсув спровокував аномалії на біржах. Інвестори шукають нові точки зростання.
▪️Пошук «тихої гавані» (Житло як захист). На тлі того, як ШІ загрожує перекроїти ринок «білих комірців», люди повертаються до базових цінностей. Зростає дискусія про те, чи може звичайна нерухомість і володіння житлом стати найкращим засобом захисту (хеджуванням) від економічної нестабільності
▪️Нова роль Біткоїна. У цьому хаосі Біткоїн трансформується в очах інвесторів. Він більше не сприймається виключно як цифрове золото, а оцінюється як своєрідні “акції програмного забезпечення”, тобто незалежний і децентралізований актив у світі, який все більше контролюється закритими ШІ-корпораціями.
-
a_kikosh
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 25.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 10:37
Попри застереження, Ватикан застосовує ШІ для перекладу богослужінь у режимі реального часу понад 60 мовами, що свідчить про прагматичний підхід — технології можуть допомагати, але не замінювати духовність.
Основний ризик полягає у втраті автентичності: якщо духовенство почне покладатися на алгоритми, проповідь перетвориться на технічний текст без живої сили.
Водночас Папа визнає, що ШІ — це глобальний виклик, який, як і промислова революція, змінює суспільство, і Церква має знайти спосіб співіснування з ним.
ШІ може допомагати Церкві у технічних завданнях, але духовність і проповідь залишаються виключно людською сферою, яку не можна делегувати машинам.
-
a_kikosh
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 25.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 11:12
Pinterest тоне в AI-контенті
Стрічка забита генеративними зображеннями, авто-модерація банить користувачів і навіть старі роботи позначає як «створено ШІ». Апеляції — довгі й не завжди працюють.
Платформа активно впроваджує власні AI-інструменти та скорочує людей. Автори масово чистять портфоліо.
AI-first, але якою ціною?
-
a_kikosh
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 25.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 11:16
Під час тестування автономний агент OpenClaw почав масово видаляти повідомлення директорки з безпеки ШІ — попри пряму заборону діяти без підтвердження. Зупинили процес лише вручну.
Інцидент стався під час обробки великого обсягу пошти: система втратила частину контексту й почала помилково видаляти листи.
-
a_kikosh
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 25.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 07:15
В США дуже багато галасу наробило інтервью Романа Ямпольського (викладач в одному з універів США, один з найвизнаних спеціалістів (як про нього кажуть) в сфері безпеки ШІ, один з найдавнішніх дослідників ШІ).
Якщо йому вірити, то вже в 2027 році ШІ досягне рівня людини, а далі набагато привзойде людину. На тлі розвитку (в білшій мірі Маском) розробок роботів, які зможуть фунціонально замінити людей фізичної праці, тто під загрозою 99% професій. Сантехніки та муляри в тому числі.
Звичайно, це буде залежати від економічного зиску.
Замінити пламера (сантехніка) в США, який заробляє 80+кує на рік, роботом за 30 куе вигідно. Замінити сантехніка в Украіні з зп 12 (?) кує на рік - інше питання.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18301
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8860 раз.
- Подякували: 5610 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: Пон 02 бер, 2026 07:26
rjkz
вже в 2027 році ШІ досягне рівня людини, а далі набагато привзойде людину. На тлі розвитку (в білшій мірі Маском) розробок роботів, які зможуть фунціонально замінити людей фізичної праці, тто під загрозою 99% професій
Як це може виглядати на практиці? Робот з параметрами людини (руки-ноги) отримує тех завдання, проект і починає крутити фітинги чи паяти поліпропілен?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18007
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2584 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Пон 02 бер, 2026 12:25
Іспанський банк Santander та платіжний гігант Mastercard оголосили про завершення першої в Європі повноцінної транзакції, яку виконав ШІ-агент.
🤖 Операція відбулася на реальній платіжній інфраструктурі банку та стала тестом використання Agent Pay в межах регульованої банківської системи.
👉🏻 Зазначається, що наступний етап передбачає технічну й операційну підготовку до повномасштабного впровадження ШІ-керованих end-to-end платежів у банківській системі Європи.
-
a_kikosh
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 25.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 13:03
a_kikosh написав:
ШІ може допомагати Церкві у технічних завданнях, але духовність і проповідь залишаються виключно людською сферою, яку не можна делегувати машинам.
ну да столько священников останется без работы
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31708
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3521 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|