izibank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 бер, 2026 23:45
Заканчивается срок кредитки
вижу в приложении перевыпуск 200грн?
emeta
Додано: Пон 02 бер, 2026 00:01
emeta написав:
Заканчивается срок кредитки
вижу в приложении перевыпуск 200грн?
Не знаю где вы там смотрите такое в приложении - у меня пункт тарифов четко гласит - перевыпуск карты в связи с окончанием срока - бесплатно. Даже перевыпуск в связи с утерей, кражей и т.п.карты, т.е. по сути по вине клиента стоит 50 грн. но никак не 200.
WallNutPen
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 00:24
emeta
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:31
WallNutPen написав:
но никак не 200.
Скорее всего, имелось в виду доставка пластика через почтовые/курьерские службы:
"Видача Банком платіжної картки користувачу за місцем замовлення користувача -- 200 ₴"
Howl
Додано: Пон 02 бер, 2026 11:19
так я вроде виртуальную пытаюсь открыть, а не заказать пластик
За доставку виртуальной в приложение просят 200
emeta
Додано: Пон 02 бер, 2026 13:57
emeta написав:
За доставку виртуальной в приложение просят 200
В поддержку обращались? Что отвечают? ИМХО надо таки требовать соблюдения тарифов...
WallNutPen
