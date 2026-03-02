Як ШІ змінює світ

Якщо ще недавно світ був охоплений ейфорією навколо генеративних нейромереж, то новий випуск TIME показує, що люди втомлені, налякані та налаштовані критично. Технологіям терміново потрібен новий, значно кращий PR...
Номер піднімає кілька тем: ▪️Гонка титанів - OpenAI проти Anthropic. Ми вже спостерігаємо наживо цей процес.
▪️Дивацтва фондового ринку 2026 року. Технологічний зсув спровокував аномалії на біржах. Інвестори шукають нові точки зростання.
▪️Пошук «тихої гавані» (Житло як захист). На тлі того, як ШІ загрожує перекроїти ринок «білих комірців», люди повертаються до базових цінностей. Зростає дискусія про те, чи може звичайна нерухомість і володіння житлом стати найкращим засобом захисту (хеджуванням) від економічної нестабільності
▪️Нова роль Біткоїна. У цьому хаосі Біткоїн трансформується в очах інвесторів. Він більше не сприймається виключно як цифрове золото, а оцінюється як своєрідні “акції програмного забезпечення”, тобто незалежний і децентралізований актив у світі, який все більше контролюється закритими ШІ-корпораціями.
Попри застереження, Ватикан застосовує ШІ для перекладу богослужінь у режимі реального часу понад 60 мовами, що свідчить про прагматичний підхід — технології можуть допомагати, але не замінювати духовність.
Основний ризик полягає у втраті автентичності: якщо духовенство почне покладатися на алгоритми, проповідь перетвориться на технічний текст без живої сили.
Водночас Папа визнає, що ШІ — це глобальний виклик, який, як і промислова революція, змінює суспільство, і Церква має знайти спосіб співіснування з ним.
ШІ може допомагати Церкві у технічних завданнях, але духовність і проповідь залишаються виключно людською сферою, яку не можна делегувати машинам.
В США дуже багато галасу наробило інтервью Романа Ямпольського (викладач в одному з універів США, один з найвизнаних спеціалістів (як про нього кажуть) в сфері безпеки ШІ, один з найдавнішніх дослідників ШІ). Якщо йому вірити, то вже в 2027 році ШІ досягне рівня людини, а далі набагато привзойде людину. На тлі розвитку (в білшій мірі Маском) розробок роботів, які зможуть фунціонально замінити людей фізичної праці, тто під загрозою 99% професій. Сантехніки та муляри в тому числі. Звичайно, це буде залежати від економічного зиску. Замінити пламера (сантехніка) в США, який заробляє 80+кує на рік, роботом за 30 куе вигідно. Замінити сантехніка в Украіні з зп 12 (?) кує на рік - інше питання.
вже в 2027 році ШІ досягне рівня людини, а далі набагато привзойде людину. На тлі розвитку (в білшій мірі Маском) розробок роботів, які зможуть фунціонально замінити людей фізичної праці, тто під загрозою 99% професій
Як це може виглядати на практиці? Робот з параметрами людини (руки-ноги) отримує тех завдання, проект і починає крутити фітинги чи паяти поліпропілен?
Ви це бачили? Читаю новини про ChatGPT і просто очі на лоб лізуть від прогресу. Виявляється, OpenAI готує якісь "naughty" режими для дорослих. Серйозно?!
ChatGPT готує нову функцію для дорослих https://www.androidauthority.com/chatgp ... n-3644612/ ШІ вже реально лізе до нас у ліжко Сьогодні ми вчимо нейронку фліртувати, а завтра що реальні людські стосунки стануть занадто складними, бо чат-бот завжди каже те, що ти хочеш почути?