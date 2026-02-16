|
Частині українців не підвищують пенсії через «абсурдні...
Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:32
Пропонуємо до обговорення:
Березнева індексація пенсій передбачає підвищення виплат у межах від 100 до 2595 грн, однак вона не вплине на значну частину пенсіонерів, зокрема тих, хто отримує мінімальну пенсію.
Дивися повний текст Частині українців не підвищують пенсії через «абсурдні схеми» — Гетманцев
R2
- Робот новин
Профіль
Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:32
Такую чушь несёте,кому вы это объясняете,кто может из пенсионеров понять хоть что то Одни получают минимум потому что не хотели трудиться, а другие пахали всю жизнь ,а вы все время нас равняете Совести у вас нет
aldsv1947
- Повідомлень: 1
- З нами з: 27.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:24
Все люди пахали, все отстраивали СССР. Не было такого чтоб кто-то линял от работы.Они не виноваты что их не устраивали по закону, да и учёта на то время не было. Не обижайтесь зря и на людей нечего сетовать. У всех должна быть достойная оплата труда
xguley
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.03.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
