Частині українців не підвищують
Частині українців не підвищують пенсії через «абсурдні...
П'ят 27 лют, 2026 20:32

Пропонуємо до обговорення:
Березнева індексація пенсій передбачає підвищення виплат у межах від 100 до 2595 грн, однак вона не вплине на значну частину пенсіонерів, зокрема тих, хто отримує мінімальну пенсію.

Частині українців не підвищують пенсії через «абсурдні схеми» — Гетманцев
П'ят 27 лют, 2026 20:32

Такую чушь несёте,кому вы это объясняете,кто может из пенсионеров понять хоть что то Одни получают минимум потому что не хотели трудиться, а другие пахали всю жизнь ,а вы все время нас равняете Совести у вас нет
Пон 02 бер, 2026 16:24

Все люди пахали, все отстраивали СССР. Не было такого чтоб кто-то линял от работы.Они не виноваты что их не устраивали по закону, да и учёта на то время не было. Не обижайтесь зря и на людей нечего сетовать. У всех должна быть достойная оплата труда
