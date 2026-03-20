Як ШІ змінює світ

Нам обіцяють, що камери з розпізнаванням облич зроблять міста безпечнішими, ага....
Мешканка штату Теннессі, США, провела п'ять місяців у в'язниці через помилку ШІ під час розпізнавання обличчя. Поліція Фарго, Північна Дакота, помилково ідентифікувала її як підозрювану у банківському шахрайстві. "Справу закрили напередодні Різдва, але шкода вже була завдана: у неї не було грошей на дорогу додому та теплого одягу, а згодом вона втратила будинок, машину та собаку", – пише Tom's Hardware з посиланням на Inforum та ABC WDAY.