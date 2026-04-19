Як ШІ змінює світ

У Китаї сім'я створила цифровий аватар загиблого в аварії родича, щоб приховати трагедію від його 80-річної матері.
Використовуючи фото та відео, вони навчили ШІ копіювати голос і зовнішність чоловіка, і тепер клон регулярно телефонує жінці та навіть виходить на відеозв'язок.
«Син» переконливо пояснює свою тривалу відсутність роботою в іншому місті, а бабуся навіть не підозрює, що спілкується з нейромережею.
Цей випадок викликав бурхливі дискусії в мережі щодо того, чи є така «брехня заради порятунку» гуманною, чи це небезпечна цифрова ілюзія.