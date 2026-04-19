RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Як ШІ змінює світ

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 09:36

У Китаї сім'я створила цифровий аватар загиблого в аварії ро

У Китаї сім'я створила цифровий аватар загиблого в аварії родича, щоб приховати трагедію від його 80-річної матері.

Використовуючи фото та відео, вони навчили ШІ копіювати голос і зовнішність чоловіка, і тепер клон регулярно телефонує жінці та навіть виходить на відеозв'язок.

«Син» переконливо пояснює свою тривалу відсутність роботою в іншому місті, а бабуся навіть не підозрює, що спілкується з нейромережею.

Цей випадок викликав бурхливі дискусії в мережі щодо того, чи є така «брехня заради порятунку» гуманною, чи це небезпечна цифрова ілюзія. :!:
a_kikosh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 25.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.