EverLand написав: Т.е. в руках США рычаг в виде ставки по бондам, который в настоящее время сильнее войны в заливе. Значит, гегемон пока правит балл.)
Да плевать на те ставки. Главное что надо понимать - происходит бесконтрольное наращивание государственных расходов и госдолга. Госдолг растет уже со скоростью триллион в квартал. Выходов два - или дефолт и простить всем кому должны (что сомнительно) или постепенная "порча монеты" (чем США успешно почти сто лет и занимается).
Я ответил человеку на вопрос об аномальной обратной зависимости войны и роста золота ("растет война - падает золото" и наоборот "падает война - растет золото").
Аномалия вызвана задавливанием инфляции ростом ставки по бондам США. Пока что этот рычаг сильнее войны/тихой гавани, как ни странно.
И на сколько подняли ставку? Правильный ответ - резкое падение фонды всегда тянет за собой золото по причине недостатки маржи у трейдероов с плечом.
jabba Читайте первоистоники международного уровня: This occurred because higher inflation expectations spurred by the war caused the market to anticipate higher interest rates and a stronger US dollar, which weighed on the non-yielding metal. Этот механизм в связи с конкретно этой войной у ведущих аналитиков указывался, как главная причина подешевения золота с разгаром войны - Ожидания повышения ставки (или её неснижения), чтобы купировать риск инфляции на время дефицита нефти и роста её цены.
Gold is not getting more expensive Carsten Fritsch, a commodities analyst at Commerzbank, has noticed similarities with the current conflict: "The gold price has not benefited from the uncertainty caused by the Iran war," he told DW. "On the contrary, it is actually trading lower than before the war began."
He says there are two factors at play here. First, gold is traded in US dollars. When the dollar strengthens, gold becomes more expensive for buyers using other currencies. As a result, demand from those buyers declines, which tends to push the price down.
Second, rising oil prices are driving up inflation. When inflation increases, it becomes less likely that the US Federal Reserve will cut interest rates. If investors expect interest rates to stay higher, gold becomes less attractive because it does not pay interest, while other investments do.
jabba написав:Двумя разными приборами проверять емиссионные слитки подряд номера у тех людей которые уже тонны их продали? Именно так и считаю. Вы доллары после покупки в банки на экспертизу в НБУ тоже сдаете потом?
Проверка двумя разными приборами (поверхность и внутренность) это нормальный подход о котором пишут даже известные производители. Но куда им до Вас.)
Да, я их проверю и буду спокойно спать.)
Та це тут місцевий пан цинік, не звертайте уваги. Снизходить його величність іноді з-за хмар датив'їдливі коментарі.)